El jefe socialista en cámara baja gala deja dirección del partido y ahonda crisis interna

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París, 8 may (EFE).- El jefe de los socialistas en la Asamblea Nacional francesa, la cámara baja del Parlamendo galo, Boris Vallaud, ha abandonado la dirección del Partido Socialista (PS), informaron este viernes los medios locales, ahondando la crisis interna de la formación liderada por Olivier Faure.

Junto a Vallaud renunciaron 24 integrantes de su corriente interna, incluidos 21 secretarios nacionales del partido, en protesta por el estilo de liderazgo de Faure, al que acusan de tomar las decisiones solo y bloquear el diálogo sobre la estrategia para las próximas elecciones presidenciales de 2027.

La disputa se centra especialmente en la propuesta de Faure de organizar una primaria de la izquierda y los Verdes, en consonancia con su política de unidad, mientras que Vallaud rechaza esta opción y exige que el Partido Socialista designe rápidamente a su propio candidato sin recurrir a ese proceso.

Aunque Faure seguirá al frente del PS, la salida de este sector deja al partido más dividido y debilita su liderazgo de cara a la carrera presidencial en Francia prevista para el año que viene.

Pese a que Vallaud todavía no lo ha declarado oficialmente, se presenta cada vez más como un posible aspirante socialista para las próximas presidenciales francesas.

En los últimos meses ha intentado posicionarse políticamente dentro del PS con un perfil propio y diferenciarse de Faure.

Además, publicó en abril pasado el libro ‘Nos vies ne sont pas des marchandises’ (Nuestras vidas no son mercancías) y lanzó iniciativas programáticas para «construir 2027», movimientos interpretados en Francia como señales de una posible candidatura presidencial.

Por su parte, Faure admitió recientemente que estaría «encantado» de ser el candidato común de la izquierda, aunque aclaró que todavía no ha tomado una decisión formal sobre presentarse.

Faure publicó en 2025 el libro ‘Je reviens te chercher’ (Vuelvo a buscarte), que navega entre autobiografía y ensayo político y en el que repasa la reconstrucción reciente del Partido Socialista y reflexiona sobre el avance de la extrema derecha en Francia.

En los últimos meses el líder socialista ha defendido la organización de una primaria para elegir un candidato único de la izquierda no alineada con el líder de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, quien oficializó su cuarta candidatura a las elecciones presidenciales la semana pasada.

Varios socialistas ya han anunciado explícitamente sus intenciones o se han declarado disponibles para ser candidatos, como el diputados Jérôme Guedj, quien en febrero presentó su candidatura sin pasar por una primaria de la izquierda.

La exministra Ségolène Royal dijo que sería candidata si el PS organiza una primaria interna o de la izquierda.

También aparecen como posibles aspirantes socialistas figuras como el expresidente francés François Hollande, el ex primer ministro Bernard Cazeneuve y la presidenta de la región de Occitania, Carole Delga, pero ninguno ha formalizado aún su candidatura. EFE

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