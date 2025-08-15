El juez del caso del fentanilo contaminado le pide a Milei no politizar la investigación

Buenos Aires, 14 ago (EFE).- El juez argentino Ernesto Kreplak, que lidera la investigación por el fentanilo contaminado -que ha dejado casi 90 muertes en este país-, rechazó, en declaraciones a EFE, las acusaciones en su contra realizadas por el presidente Javier Milei y pidió no politizar la investigación y respetar a las víctimas y las instituciones.

«Le recuerdo al señor presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso», dijo a EFE Kreplak.

«Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho. Respeto por las víctimas y las instituciones», añadió el togado.

La respuesta del juez sigue a las declaraciones de Milei, durante un acto de campaña en la ciudad de La Plata, donde señaló que Kreplak es hermano del actual ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak.

«¿Acaso les parece casualidad que el juez que tiene la causa sea justo el hermano del ministro de Salud de (Axel) Kicillof?», se preguntó Milei, en referencia al gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires y referente opositor al gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

«Ese es el modelo del amiguismo. Corrupción, encubrimiento y crimen», añadió Milei, pese a que el ministro de Salud provincial no forma parte, hasta el momento, de la causa que investiga su hermano.

En paralelo, la Vocería Presidencial publicó un extenso comunicado en el que, al citar el vínculo con su hermano Nicolás y el consiguiente conflicto de intereses, amenazó con pedir la recusación del juez Kreplak si no ordena en los próximos días la inmediata detención del dueño del laboratorio que produjo la droga y principal investigado, Ariel García Furfaro.

Durante su discurso, Milei acusó al kirchnerismo de haber encubierto a García Furfaro: «Como han dedicado tantos años a colonizar todos los niveles del Estado, tanto a nivel provincial como a nivel nacional cuando tuvieron la oportunidad, pueden salirse con la suya de cualquier barbaridad sin importar su gravedad. Tomemos por ejemplo el encubrimiento atroz de Ariel Furfaro, un eterno socio kirchnerista, por la causa del fentanilo».

El mandatario hizo referencia así a los presuntos vínculos de Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, con políticos kirchneristas.

Hasta el momento, el único vínculo reconocido por Furfaro con políticos opositores, es un lazo comercial con Andrés Quinteros, exdiputado en la provincia de Buenos Aires.

Las declaraciones del presidente argentino se dan en medio de un creciente escándalo en el país por la crisis sanitaria desatada hace meses por el suministro, en al menos diecinueve centros de salud, de ampollas de fentanilo contaminado por dos bacterias multirresistentes a pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La cifra de fallecidos alcanzó este martes las 87, mientras hay otros nueve casos sospechosos.

Si bien la mayoría de las más de 150 mil ampollas del lote afectado fueron retiradas del mercado y las actividades productivas del laboratorio fueron inhibidas, el equipo investigador liderado por el juez Kreplak continúa analizando casos de pacientes fallecidos en los últimos meses tras haber recibido la medicación.

Mientras tanto, se prevé que la cifra de víctimas mortales por el fentanilo contaminado siga subiendo. EFE

fpe-pd/erm/jrg