El juez instructor pide la condena de los acusados de ordenar matar a Marielle Franco

Brasilia, 25 feb (EFE).- El juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes, instructor del ‘caso Marielle Franco’, pidió este miércoles condenar a los cinco acusados de planificar, ordenar y encubrir el asesinato de la concejala de Río de Janeiro y activista social, en 2018.

El magistrado dio por comprobado que João ‘Chiquinho’ Brazão, exdiputado federal, y su hermano Domingos Brazão, consejero del Tribunal de Cuentas de Río, fueron «los mandantes» del crimen, como integrantes ambos de una organización armada «con fines políticos y económicos».

De acuerdo con el juez, los Brazão y los otros imputados vieron a la «aguerrida» edil izquierdista como «un obstáculo relevante», «una piedra en el camino», para sus negocios inmobiliarios ilegales basados en la ocupación y el reparto de terrenos en favelas de la zona oeste de Río. EFE

