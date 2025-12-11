El Kremlin califica de arbitraria la detención de arqueólogo ruso en Polonia

Moscú, 11 dic (EFE).- El Kremlin calificó este jueves de arbitraria la detención en Polonia de un arqueólogo ruso, empleado del museo Hermitage, a petición de Kiev y pidió su liberación.

«Esto es una completa arbitrariedad legal», calificó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria, y señala que «lo más importante ahora es lograr la liberación del ciudadano ruso».

La portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, también denunció la detención del arqueólogo y empleado del museo Hermitage de San Petersburgo, Alexander Butriaguin, quien fue invitado a impartir una serie de conferencias en Praga, Ámsterdam, Varsovia y Belgrado.

«Las autoridades judiciales polacas ordenaron su detención basándose en una orden de arresto internacional emitida por las autoridades ucranianas», explicó la diplomática.

El investigador está acusado de «destruir el patrimonio cultural durante las excavaciones arqueológicas en Crimea (península ucraniana anexionada por Rusia en 2014)», afirma Zajárova.

«Esperemos que Polonia comprenda lo absurdo de acusar a un respetado arqueólogo ruso de destruir el patrimonio cultural en territorio ruso y que tales acciones politizadas no pueden salir adelante ni quedar impunes», señaló.

Zajárova añadió que representantes de la Embajada de Rusia en Varsovia visitaron a Butriaguin y que están en contacto con su abogado.

Las autoridades polacas detuvieron al arqueólogo la semana pasada y el tribunal municipal ordenó su detención durante 40 días.

Mientras tanto, el encargado de negocios ruso en Polonia, Andréi Ordash, declaró hoy para la televisión rusa que recomienda a los ciudadanos rusos abstenerse de viajar a Polonia «a menos que sea absolutamente necesario».EFE

