El Kremlin espera este lunes un informe de su emisario sobre las consultas en Miami

2 minutos

Moscú, 21 dic (EFE).- El Kremlin espera recibir mañana lunes un informe de Kiril Dmitriev, su enviado a consultas con Estados Unidos sobre Ucrania, que se encuentra ahora en Miami (EE.UU.), informó este domingo el asesor de la Presidencia rusa Yuri Ushakov.

«Espero que regrese el lunes e informe, en primer lugar, al presidente (Vladímir Putin) sobre los resultados de sus negociaciones», dijo Ushakov, citado por las agencias locales.

Después de ello, Rusia definirá la postura que mantendrá en adelante, «principalmente, en los contactos con los estadounidenses», agregó.

A la vez, indicó que Moscú recibe «cierta información» de Dmitriev desde Miami, mientas continúan las negociaciones con representantes de Washington.

Adelantó que Rusia se ceñirá a lo acordado entre los líderes ruso y estadounidense en su cumbre en Alaska (EE.UU.) en agosto pasado y en otras reuniones con representantes estadounidenses.

Horas antes, Moscú descartó una reunión a tres bandas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Miami.

Dmitriev calificó de constructivas las conversaciones con representantes estadounidenses.

La reunión para impulsar las negociaciones de paz en Ucrania tiene lugar después de que los representantes de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, sostuvieran un encuentro este viernes con enviados ucranianos y europeos también en Miami.

El negociador jefe ucraniano, Rustem Umérov, dijo que esas conversaciones con sus pares estadounidenses concluyeron con el compromiso de avanzar en los esfuerzos por llegar a una resolución definitiva de la guerra de Ucrania, que comenzó en febrero de 2022.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró este domingo que «es importante que estas negociaciones sean constructivas» y que no se trate de «un juego retórico o político». EFE

