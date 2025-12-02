The Swiss voice in the world since 1935
El Kremlin niega acuerdo entre Rusia y EE.UU. sobre el plan de paz para Ucrania

Moscú, 3 dic (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, no han logrado alcanzar tras cinco horas de negociaciones un compromiso sobre el plan de paz para Ucrania, según informó este miércoles el Kremlin.

«Por el momento no hemos logrado un compromiso, pero varias propuestas estadounidenses son más o menos aceptables. Se pueden discutir», aseguró a la prensa rusa Yuri Ushakov, asesor de política internacional de la Presidencia rusa.EFE

