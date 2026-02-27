El Kremlin no descarta nuevos intentos de confiscar sus activos por parte de la UE

2 minutos

Moscú, 27 feb (EFE).- El Kremlin admitió este viernes que espera nuevos intentos de confiscar sus activos por parte de la Unión Europea a pesar de las últimas declaraciones de las autoridades alemanas de que la unión haya cerrado la cuestión de la incautación.

«Considerando la opinión predominante entre los países europeos, es evidente que sus intentos de impulsar y legitimar este robo (de los activos rusos congelados a raíz del inicio de la guerra de Ucrania) continuarán», señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

A su vez, la parte rusa tiene en cuenta que hay países que se oponen a las medidas de confiscación de activos, que pretenden utilizar para poder enviar ayuda adicional a Ucrania.

«Los depositarios, como Bélgica, se oponen categóricamente, y también hay otros países que son conscientes de las inevitables consecuencias negativas de tal decisión de expropiar nuestros activos», explicó.

El miércoles el ministro de Exteriores alemán, declaró que la Unión Europea cerró la cuestión de la expropiación de los activos rusos congelados a la vez que instó a Hungría a atenerse a lo acordado para conceder un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania.

«Los activos rusos soberanos serán un tema para más adelante. Sin duda siempre estaremos a favor de que Rusia responda por los daños causados por esta guerra, pero en este momento la discusión al respecto ha quedado cerrada gracias a un instrumento sustitutivo muy adecuado», enfatizó.

Wadephul indicó que la disputa con Hungría por el bloqueo del préstamo continúa, y señaló que Budapest «se contradice a sí misma con su propio comportamiento», ya que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, dio su consentimiento en diciembre pasado y ahora su ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, lo bloquea.

En octubre de 2025, Rusia admitió que estaba confiscando empresas y patrimonio extranjero en el país como respuesta a la confiscación de sus activos en Occidente.

«Estas medidas se tomaron en el contexto del clima hostil que se ha creado en torno a Rusia y otras acciones hostiles, incluso en el ámbito económico, que llevan a cabo determinados estados europeos, así como su asociación, la Unión Europea», dijo Peskov entonces.

Los activos expropiados en Rusia son posteriormente reprivatizados con el fin de generar liquidez para poder financiar su maquinaria de guerra contra Ucrania.EFE

mos/jgb