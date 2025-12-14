El Kremlin rechaza de antemano las modificaciones ucranianas al plan de paz de EEUU

3 minutos

Moscú, 14 dic (EFE).- El Kremlin rechazó de antemano las modificaciones que ucranianos y europeos han introducido al plan de paz original presentado por Estados Unidos.

«Si se producen las modificaciones correspondientes, nosotros tendremos objeciones muy fuertes», dijo Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, a la televisión pública rusa.

Ushakov reconoció que aún no ha visto la versión ucraniano-europea, pero recordó que Moscú «expuso muy claramente su postura» en la última reunión con los emisarios de la Casa Blanca: Steve Witkoff y Yared Kushner.

«La contribución de ucranianos y europeos en esos papeles difícilmente será constructiva. Ese es el problema», apuntó.

Añadió que esas objeciones pueden incumbir «a muchos puntos». «Allí habrá cláusulas absolutamente inaceptables para nosotros, incluido en el tema territorial», explicó.

«El tema territorial se abordó activamente en Moscú. Y los americanos no sólo conocen, sino que comprenden nuestra postura. No sé lo que saldrá en papel después de esas consultas. Pero difícilmente será algo bueno», señaló.

Ushakov también rechazó que Rusia y Estados Unidos hayan abordado una variante coreana para la solución del conflicto en Ucrania.

«Nunca. Hemos abordado diferentes variantes respecto al arreglo duradero (…) Pero hacer un calco del tema coreano, nunca se discutió», aseveró.

El viernes, Ushakov se mostró dispuesto a aceptar una retirada de las tropas rusas y ucranianas de todo el Donbás, donde la seguridad correspondería a las fuerzas de la Guardia Nacional rusa.

«Es muy posible que allí no haya directamente tropas, ni rusas ni ucranianas. Sí, pero habrá Guardia Nacional, nuestra policía, todo lo necesario para garantizar el orden público», dijo en declaraciones al diario Kommersant durante una visita a Turkmenistán.

Con todo, subrayó que «sólo habrá un alto el fuego después de la retirada de las tropas ucranianas».

La desmilitarización del Donbás es una de las opciones que baraja Estados Unidos con el fin de convencer a Kiev que renuncie al 20 % que aún controla en la región de Donetsk.

Asesores de política exterior, entre ellos de Washington y Kiev, mantendrán este fin de semana conversaciones sobre un posible alto el fuego en Ucrania, según informaron a EFE desde círculos gubernamentales en la capital germana.

El diario estadounidense ‘The Wall Street Journal’ (WSJ) había asegurado previamente que el enviado del presidente Donald Trump Steve Witkoff, que negocia con Ucrania y Rusia un posible acuerdo de paz, estará este domingo y lunes en Berlín.

A su vez, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha invitado el lunes en Berlín a «numerosos» jefes de Estado y de Gobierno europeos, al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y a los responsables de las instituciones comunitarias y de la OTAN.

Zelenski explicó que EE.UU. plantea como compromiso la retirada de las tropas ucranianas de la parte del territorio que aún controla en Donetsk, mientras que las tropas rusas supuestamente no entrarían en esta «zona desmilitarizada» o «zona económica libre».

En un intento de demostrar que Rusia no está ganando la guerra, Zelenski se personó esta semana en las afueras del bastión ucraniano de Kúpiansk, en la región de Járkov, que el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que fue tomada completamente por sus tropas. EFE

mos/ah