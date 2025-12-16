El Kremlin rechaza la tregua navideña propuesta por Merz y apoyada por Zelenski

Moscú, 16 dic (EFE).- El Kremlin rechazó hoy la tregua navideña propuesta por el canciller alemán, Friedrich Merz, y apoyada por el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, tras las consultas mantenidas con Estados Unidos en Berlín.

«Nosotros queremos paz, no una tregua que dé respiro a los ucranianos y que les permita prepararse para proseguir la guerra», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.EFE

