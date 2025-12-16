The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El Kremlin rechaza la tregua navideña propuesta por Merz y apoyada por Zelenski

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 16 dic (EFE).- El Kremlin rechazó hoy la tregua navideña propuesta por el canciller alemán, Friedrich Merz, y apoyada por el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, tras las consultas mantenidas con Estados Unidos en Berlín.

«Nosotros queremos paz, no una tregua que dé respiro a los ucranianos y que les permita prepararse para proseguir la guerra», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.EFE

mos/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR