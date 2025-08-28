El Kremlin sobre la película de Putin: «Es uno de los líderes mundiales con mayor éxito»

Moscú, 28 ago (EFE).- El Kremlin considera «natural» el gran interés que despierta en el mundo la figura del presidente ruso, Vladímir Putin, que es «uno de los líderes mundiales con mayor éxito».

«Hay que verlo como algo normal, con comprensión. Putin es uno de los líderes mundiales más experimentados y con mayor éxito en el mundo», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov aludía al pronto estreno en el Festival de Venecia de la película ‘The Wizard of the Kremlin’ en la que el actor británico Jude Law interpreta al líder ruso y que también cuenta en su reparto con Paul Dano y Alicia Vikander.

«Es un líder mundial, cuya influencia en los asuntos mundiales es difícil de sobrevalorar. Por eso, el interés hacia él en diferentes países del mundo es totalmente natural», destacó.

Peskov reconoció esta mañana que en el Kremlin aún no había visto la cinta, dirigida por Olivier Assayas y que es una adaptación de la novela homónima del politólogo Giuliano Da Empoli.

Además, en su momento aseguró que los creadores de la película no contactaron en ningún momento con el Kremlin.

«Hemos visto informaciones sobre eso (la película), pero no sabemos nada al respecto. No sabemos exactamente de qué trata, cuál es el trama, etc. Nadie nos ha contactado», dijo en enero pasado.

La novela de Empoli, que se convirtió en un fenómeno de ventas en Francia, narra la historia de un personaje ficticio llamado Vadim Baránov, asesor cercano del presidente ruso, que acompaña al lector en un viaje al corazón del poder en este país, enfrascado en una cruenta guerra en Ucrania desde febrero de 2022. EFE

