El Kremlin sobre las maniobras Západ-2025: «Rusia no amenaza a los países de Europa»

2 minutos

Moscú, 12 sep (EFE).- El Kremlin aseguró este viernes, con respecto a los temores que ha causado en Europa el comienzo de las maniobras estratégicas Západ-2025, que Rusia «no amenaza ahora a los países de Europa».

«Quiero recordar las palabras de nuestro presidente, Vladímir Putin: Rusia nunca ha amenazado a nadie y tampoco amenaza ahora a los países de Europa», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov subrayó que «ahora, cuando Europa Occidental defiende una postura hostil hacia nosotros, naturalmente todo esto (las maniobras) provoca tal reacción emocional».

«No es Rusia la que avanzó hacia Europa con su infraestructura militar, sino Europa como parte integrante de la OTAN. La Alianza Atlántica es un instrumento de confrontación y no de paz y estabilidad. Es justamente Europa la que siempre avanzó hacia nuestras fronteras», subrayó.

Al mismo tiempo, recordó que dichos ejercicios ya llamaban antes la atención de los países fronterizos, pero la diferencia es que antes de la guerra los representantes de esos Estados podían supervisar personalmente la marcha de las acciones militares.

Las maniobras tienen lugar en medio de la tensión provocada por la incursión aérea esta semana de drones rusos en territorio de Polonia, que lo consideró un «acto de agresión», solicitó consultas de la OTAN y cerró la frontera con Bielorrusia.

Los ejercicios, que se celebran principalmente en polígonos militares en Borísov, cerca de la capital bielorrusa y a unos 450 kilómetros de la frontera polaca, tienen como objetivo declarado reforzar la seguridad militar de la Unión Estatal Rusia-Bielorrusia frente a la amenaza de la OTAN.

Las maniobras, que concluirán el próximo día 16, incluyen la simulación del empleo de armas nucleares tácticas y misiles balísticos hipersónicos Oréshnik, según informó el Estado Mayor bielorruso.

Además, los juegos de guerra incluirán ejercicios navales en aguas de los mares Báltico y Barents con la participación de fragatas y submarinos.EFE

