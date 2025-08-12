El líder de Australia dice que Netanyahu está «en negación» sobre lo que sucede en Gaza

2 minutos

Bangkok, 12 ago (EFE).- El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo este martes que su homólogo de Israel, Benjamin Netanyahu, está en estado de «negación» sobre las consecuencias en «las personas inocentes» de las acciones israelíes en Gaza.

Albanese, quien anunció el lunes que Australia reconocerá al Estado de Palestina el próximo septiembre, habló durante una entrevista con el canal público ABC sobre su conversación telefónica con el líder israelí, que tuvo lugar el pasado jueves.

«Le indiqué claramente que la conversación y su argumento eran los mismos que planteó hace un año: que si simplemente aumentamos la acción militar en Gaza, de alguna manera eso producirá un resultado diferente», dijo el mandatario australiano.

Por el contrario, Camberra opina que las acciones de Israel provocan «más muertes de inocentes, más violencia y más indigencia», como se refleja «en la hambruna que azota a Gaza».

Albanese ve «inaceptable» la interrupción de la ayuda humanitaria y la pérdida de vidas en los puntos de distribución.

«Hablé con Netanyahu. Él reiteró lo que ha dicho públicamente, que es estar en (estado de) negación sobre las consecuencias de lo que está sucediendo a las personas inocentes», remarcó el líder australiano.

Australia reconocerá a Palestina durante la próxima Asamblea General de Naciones Unidas de septiembre, un paso similar al que han anunciado otras naciones como Francia, Canadá o Reino Unido.

«Necesitamos una solución a este conflicto. Necesitamos poner fin al ciclo de violencia. Y la manera de lograrlo es la solución de dos Estados con un Estado palestino desmilitarizado», aseguró Albanese.

El domingo, antes del anuncio de Australia, Netanyahu criticó los pasos de varias naciones hacia el reconocimiento de Palestina y los calificó de «vergonzosos».

Albanese, por su parte, remarcó hoy que en el futuro Estado palestino el grupo islamista Hamás, cuyo ataque el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí precedió al conflicto actual, «no tendrá ningún papel que desempeñar».

«Hay que desarmar a Hamás, hay que deshacerse de ellos», subrayó Albanese, quien condenó una vez más los ataques de hace casi dos años del grupo islamista contra Israel.

Camberra ha mostrado en varias ocasiones su preocupación respecto a la división creada en la sociedad australiana a raíz de la guerra en Gaza, e incluso ha creado dos cargos especiales para combatir el creciente antisemitismo y la islamofobia en la nación austral. EFE

