El líder Flamengo vence en su visita a Corinthians y aumenta la ventaja sobre sus rivales

4 minutos

Río de Janeiro, 28 sep (EFE).- El líder Flamengo se impuso por 2-1 en su visita al Corinthians en el clásico entre los clubes más populares de Brasil y consiguió aumentar aún más la ventaja que lo separa de sus principales perseguidores, principalmente Cruzeiro y Palmeiras, que sufrieron reveses en la vigésimo quinta jornada del Campeonato Brasileño.

Tres días después de garantizar cupo en las semifinales de la Copa Libertadores, el conjunto dirigido por el técnico Filipe Luiz venció al Corinthians de remontada con anotaciones del uruguayo Giorgian de Arrascaeta, segundo en la clasificación de goleadores con 14 dianas, y de Luiz Araújo.

La victoria le permitió al conjunto carioca aislarse aún más en la cima de la clasificación de la Liga, ahora con 54 puntos, con cuatro unidades de diferencia sobre el Cruzeiro, su inmediato escolta, y a cinco puntos del Palmeiras, el tercero.

Pese a que Corinthians hizo valer su condición de dueño de la casa y comenzó presionando desde el primer minuto, desperdició varias oportunidades de gol en el primer tiempo, principalmente en los pies del atacante Yuri Alberto.

Una de las oportunidades perdidas fue un penalti que Yuri Alberto pateó sin fuerza y dejó en las manos del portero argentino Agustín Rossi.

Pero Yuri Alberto compensó a los hinchas del Corinthians con un gol en el primer minuto del segundo tiempo.

Flamengo reaccionó ocho minutos después con un tanto de Arrascaeta, que recibió dentro del área una asistencia del centrocampista colombiano Jorge Carrascal, uno de los mejores en la cancha.

Y faltando diez minutos para el final del partido Luiz Araújo anotó el gol de la victoria tras una asistencia igualmente de Carrascal y en una jugada iniciada por el ecuatoriano Gonzalo Plata.

Flamengo también se benefició con las derrotas de los cuatro clubes que lo escoltan en la clasificación: Cruzeiro, Palmeiras, Mirassol y Botafogo.

Cruzeiro, segundo en la clasificación con 50 puntos, cayó por 2-0 en su visita al Vasco da Gama el sábado, pese a que dominó gran parte del partido y a las numerosas jugadas de peligro que generó principalmente con Kaio Jorge, actual goleador de la Liga, y con el ecuatoriano Keny Arroyo.

Jugando en casa, el estadio Sao Januario de Río de Janeiro, Vasco se impuso con goles del juvenil Rayan y del lateral Paulo Henrique.

Palmeiras, uno de los favoritos al título y que continúa tercero en la clasificación, con 49 puntos, perdió por 1-0 en su visita al Bahía pese a que alineó a todos sus titulares, incluyendo el peligroso trío ofensivo integrado por Vítor Roque, Andreas Pereira y el argentino José Manuel ‘Flaco’ López.

En un partido equilibrado y sin muchas jugadas de peligro, el conjunto de la ciudad de Salvador se impuso con un golazo de Ademir en el segundo tiempo.

Palmeiras, que en el primer tiempo perdió a Lucas Evangelista y al central uruguayo Joaquín Piquerez por lesiones, se quejó de las malas condiciones de la cancha en el estadio Arena Fonte Nova, a la que atribuyó su derrota.

El humilde Mirassol, cuarto en la clasificación con 42 puntos, perdió por 1-0 en su visita el sábado al Atlético Mineiro.

El conjunto dirigido por el técnico argentino Jorge Sampaoli abrió el marcador en los primeros minutos por intermedio de Vitor Hugo y supo mantener la ventaja hasta el final en un partido en que perdió al defensa paraguayo Júnior Alonso por expulsión.

Y Botafogo, actual campeón brasileño y que se mantuvo en el quinto lugar de la clasificación con 40 puntos, perdió por 2-0 en el clásico en el estadio Maracaná que disputó con Fluminense, en cuyo banquillo debutó este domingo el también técnico argentino Luis Zubeldía.

Fluminense se impuso con goles del argentino Germán Cano y de Lima, y dejó en la cuerda floja al técnico del Botafogo, Davide Ancelotti, que ya venía siendo cuestionado por sus resultados irregulares. EFE

cm/laa