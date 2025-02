El líder supremo de Irán afirma que negociar con EEUU no es inteligente ni sabio

1 minuto

Teherán, 7 feb (EFE).- El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, afirmó este viernes que mantener conversaciones con Estados Unidos “no es sabio, no es inteligente y no es honorable”, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, abriese la puerta a una posible negociación entre los dos países.

“No se debe negociar con un gobierno así (EE.UU.), negociar no es sabio, no es inteligente y no es honorable”, dijo la máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica de Irán, informó la agencia estatal IRNA. EFE

