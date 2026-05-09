El laborismo galés elige a Ken Skates como nuevo líder interino tras la debacle electoral

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Londres, 9 may (EFE).- El Partido Laborista galés nombró este sábado a Ken Skates como su nuevo líder interino, después de que su antecesora, Eluned Morgan, dimitiese este viernes del cargo tras los malos resultados cosechados por la formación en las elecciones autonómicas del jueves y perder su escaño parlamentario.

Skates, que sí fue elegido por la circunscripción de Fflint Wrescsam, al noreste de Gales, ejercerá como líder en funciones de los laboristas galeses de forma temporal hasta la celebración de unas primarias internas en el partido regional.

Los laboristas sufrieron una dura derrota en Gales, región que gobernaban desde 1999, tras estos comicios autonómicos, donde pasaron a ser la tercera fuerza más votada en el Parlamento galés (‘Senedd’), conservando solo 9 diputados -de los 44 que tenían-, muy por detrás de los independentistas galeses de Plaid Cymru (43) y la derecha populista de Reform UK (34).

«Hoy solo es el comienzo de un proceso que nos ayudará a comprender en qué nos equivocamos. Porque, efectivamente, nos equivocamos. No hay forma de interpretar estos resultados que respalde las acciones que hemos tomado como partido y nuestra tarea ahora es tomarnos el tiempo necesario para saber qué ha ocurrido», comentó Skates este sábado.

El primer ministro británico, Keir Starmer, sobre el que se cierne la presión y crecen las peticiones internas para que dimita, agradeció a Skates en la red social X haber dado «un paso al frente» para encabezar a los laboristas galeses en un «periodo de reflexión y reconstrucción necesarios».

«Ken es un parlamentario talentoso y con experiencia. Sé que hará un trabajo fantástico uniendo al Partido Laborista galés y exigiendo cuentas al nuevo gobierno galés en nombre de la gente trabajadora», escribió Starmer.

Skates sustituirá así a Eluned Morgan, que ejercía como ministra principal de Gales y líder del laborismo galés desde julio del 2024, y que anunció su dimisión este viernes tras no lograr conservar su escaño parlamentario en estos comicios autonómicos. EFE

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