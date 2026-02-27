El lunes arranca el proceso de postulaciones para cargos de fiscal y defensor en Venezuela

Caracas, 27 feb (EFE).- El proceso de presentación de candidaturas para los cargos de fiscal general y defensor del pueblo en Venezuela comienza el próximo lunes y se extenderá una semana, hasta el 9 de marzo, informó este viernes el presidente de la comisión parlamentaria encargada del asunto, el diputado chavista Giuseppe Alessandrello.

Este proceso se llevará a cabo luego de que el pasado miércoles Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, titulares del Ministerio Público (MP, Fiscalía) y de la Defensoría del Pueblo, respectivamente, renunciaran a sus cargos.

Tras una reunión del grupo legislativo en la sede de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), en Caracas, Alessandrello invitó a todos los ciudadanos «interesados en ocupar el cargo» de fiscal y el de defensor a postularse a partir del próximo 2 de marzo.

Los requisitos serán difundidos en tres diarios de circulación nacional y en las cuentas del Parlamento en las redes sociales, indicó Alessandrello, cuyas declaraciones fueron transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Las candidaturas serán evaluadas por la comisión para luego presentar a la Asamblea Nacional una lista con los seleccionados, explicó.

Por su parte, el vicepresidente de la comisión, el diputado Bernabé Gutiérrez, aseguró que el país vive «momentos nuevos» y que sus instituciones «deben ser garantía de una transparencia total», por lo que pidió confianza en el proceso.

Esta comisión fue creada el mismo miércoles por el Parlamento y está integrada también por los diputados chavistas Rodbexa Poleo, Gloria Castillo, Willy Medina, Carolina García, Roy Daza y José Villarroel, así como los opositores Pablo Pérez, Julio Hernández, Antonio Ecarri y Luis Augusto Romero, además de Gutiérrez.

Saab fue nombrado como defensor del pueblo de forma temporal, mientras que el abogado Larry Devoe será el fiscal general momentáneamente.

Ambas renuncias se dan en medio de la amnistía aprobada la semana pasada por el Parlamento, que permitirá liberaciones de presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, aunque la norma solo contempla 13 «hechos» ocurridos en 13 años.

Sin embargo, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió el mismo día de la aprobación de la Ley de Amnistía que la comisión legislativa creada para garantizar el cumplimiento de la norma revise de forma «expedita» aquellos casos que no estén contemplados. EFE

