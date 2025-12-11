El menor de los Delon reabre el duelo por el legado para sacar a su hermana del testamento

París, 11 dic (EFE).- La batalla por el multimillonario legado de Alain Delon no da tregua y ahora es el menor de sus hijos, Alain Fabien, quien amenazó este jueves con solicitar en la justicia francesa y suiza que su hermana Anouchka, beneficiaria de la mitad de la herencia, quede excluida del testamento.

«No quiero que mi hermana se lleve nada, ni un solo céntimo», aseguró Alain Fabien, de 31 años, en la radio francesa RTL, donde anuncio que ha presentado dos recursos para lograrlo, en Francia y en Suiza.

En el punto de mira del menor de los hermanos está el último testamento firmado por Alain Delon en 2022, que considera que hizo condicionado por su hermana, cuatro años mayor, y aprovechando la debilidad mental de su padre, quien tres años antes había sufrido un ictus.

En ese segundo documento, el mito del cine francés donaba a su única hija el 51 % de la empresa suiza que gestionaba sus derechos de imagen y consideraba a la mediana de sus herederos como la destinataria única de su derecho moral.

Un trato de favor que ha había mostrado en su primer testamento, firmado en 2015, en el que Anouchka recibía la mitad de sus bienes, mientras que los otros dos hermanos, Antonhy, de 61 años, -fruto de su relación con Nathalie Delon- y Alain Fabian -hijo, como Anouchka, de la modelo neerlandesa Rosalie van Breemen- se repartían el resto a partes iguales.

Con ese reparto quería favorecer a la hija que consideraba que, como mujer, tendría menos oportunidades en la sociedad actual.

Varios medios han valorado en unos 25 millones el total del legado del actor.

El menor de los herederos acusó también a su hermana de querer vender la mansión de Douchy, situada al sur de París, donde el actor pasó sus últimos días hasta su muerte el 18 de agosto de 2024 a los 88 años y donde reposan sus restos.

«¿Cómo se puede querer sacar beneficios de la última residencia de papá? Eso me duele», aseguró Alain Fabien, que hasta el último momento acompañó al actor en esa mansión.

El heredero reiteró que quiere «que se reconozca la indignidad sucesoria» de su hermana, aunque propone un acuerdo para que el legado sea repartido como su padre había estimado en 2015.

Alain Fabien señala que «no es una cuestión de dinero» sino de «reconocer la voluntad» de su padre, que debe ser «el derecho de todo hijo».

«O conseguimos tener la suficiente madurez para sentarnos en una mesa a negociar o esto se resolverá en los tribunales competentes», señaló.

Estas nuevas denuncias pueden retrasar años el reparto de la herencia y abrir la puerta a una negociación que agilice los trámites. EFE

