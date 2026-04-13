El mexicano Bruno Santamaría Razo competirá en la Semana de la Crítica de Cannes

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París, 13 abr (EFE).- El mexicano Bruno Santamaría Razo competirá en la Semana de la Crítica, la sección paralela del Festival de Cannes dedicada al descubrimiento de nuevos cineastas, con ‘Seis meses en el edificio rosa con azul’, su primer largometraje de ficción, informó este lunes la organización.

La película discurre a principios de la década de los noventa en la Ciudad de México alrededor de Bruno, un niño que cumple 11 años y que tiene sentimientos que cada vez son más intensos hacia su mejor amigo, Vladimir.

La noticia de que su padre tiene VIH impacta de manera repentina en su vida y su familia intenta ahuyentar el dolor cantando y bailando. Treinta años después, Bruno filma y reimagina el recuerdo de aquella experiencia y de lo que no llegó a percibir del todo cuando era niño.

El reparto cuenta con los nombres de Jade Reyes, Sofía Espinosa, Lázaro Gabino, Eduardo Ayala, Valeria Vanegas y Anuar Vera, entre otros. EFE

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