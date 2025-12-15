El Ministerio de Sanidad gazatí denuncia dos nuevas muertes de palestinos el domingo

Jerusalén, 15 dic (EFE).- El Ejército de Israel mató a dos gazatíes el domingo e hirió a otros seis, informó este lunes el Ministerio de Sanidad gazatí en su balance diario de fallecidos en la ofensiva israelí, que recoge datos del día anterior.

Su comunicado apuntó que a lo largo de la jornada del domingo «dos nuevos mártires llegaron a hospitales de la Franja de Gaza, junto con seis heridos durante el mismo período».

Pese al alto el fuego, las tropas israelíes continúan matando a gazatíes casi a diario, y ya son al menos 393 los palestinos muertos y 1.068 han resultado heridos desde el 10 de octubre, según las últimas cifras.

Entre ellos hay milicianos, pero la mayoría son civiles -incluidos más de 60 niños- que supuestamente cruzaron la línea amarilla; la demarcación imaginaria a la que se replegaron dentro de Gaza las tropas israelíes cuando comenzó el alto el fuego y tras la cual todo el perímetro, más del 50 % de Gaza, continúa su dominio.

Parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproxima a esta nueva frontera intentando regresar a sus hogares.

El balance de muertos se eleva a 70.665 y el de heridos a 171.145 desde el 7 de octubre de 2023, fecha en que comenzó la actual ofensiva de Israel sobre la Franja de Gaza tras el ataque del grupo palestino en el que se calcula que murieron más de 1.200 personas. EFE

