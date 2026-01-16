El ministro de Defensa de Rusia inspecciona las tropas que luchan en Kúpiansk

Moscú, 16 ene (EFE).- El ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, inspeccionó este viernes la agrupación de tropas Zapad (Occidente) que combate en el este de Ucrania, incluido en la zona de Kúpiansk, cuya toma Moscú anunció a finales del año pasado sin que fuera confirmada por Kiev.

«El ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, visitó el puesto de control del grupo de fuerzas Zapad, donde escuchó informes del mando sobre la situación actual, las acciones de las tropas a lo largo de la línea de contacto en sus zonas de responsabilidad y las acciones del enemigo», señala una nota castrense.

El comandante de la agrupación, Serguéi Kuzovlev, aseguró al ministro ruso que actualmente «todos los barrios de la ciudad (de Kúpiansk) se encuentran bajo control de las fuerzas rusas, pese a unos intentos infructuosos del enemigo para abrirse paso» en esa dirección.

Según Kuzovlev, las tropas rusas continúan realizando «operaciones ofensivas activas en cuatro direcciones con un frente común de más de 320 kilómetros».

Agregó que, en diciembre, los efectivos de su agrupación conquistaron seis localidades y ahora combaten para extender su control sobre otras diez.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov, aseguró la víspera que, en dos semanas de enero, las fuerzas rusas conquistaron ocho asentamientos y más de 300 kilómetros cuadrados de territorio quedó bajo su control. EFE

