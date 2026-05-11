El Monterrey, a tomar ventaja el jueves ante el América en la ida de la final femenina

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Monterrey (México), 11 may (EFE).- El Monterrey, en el que juega la española Lucía García, intentará tomar ventaja este jueves cuando reciba al América, de su compatriota Irene Guerrero, en el juego de ida de la final del torneo de Clausura del fútbol mexicano.

Será la segunda final entre Rayadas y Águilas en la historia de la liga femenina, que data del 2017, en la primera, realizada en el Clausura 2024, el Monterrey se impuso en serie de penaltis.

Las Rayadas buscarán confirmarse como el segundo equipo más ganador del campeonato local en el que han ganado cuatro títulos de liga en las siete finales que ha disputado.

Las Águilas están a la caza de su tercer trofeo y de paso sacudirse el estigma de equipo perdedor de finales; ha caído en cinco ocasiones en el juego por el campeonato.

La principal fortaleza del Monterrey es su seguridad defensiva.

En la fase regular del certamen el equipo del norte del país fue el menos goleado, apenas recibió ocho tantos gracias a la consistencia de su última línea que es liderada por la costarricense Valeria del Campo.

En el medio, las Rayadas cuentan con la dinámica de la colombiana Marcela Restrepo que es la encargada de surtir de balones a Lucía García.

Enfrente, el América llega como la mejor ofensiva de la liga.

Su poder al ataque quedó demostrado en la semifinal ante el Toluca al que eliminó con marcador global de 11-4.

Además de Irene Guerrero, las Águilas cuentan con la efectividad de la brasileña Geyse Da Silva y Scarlett Camberos.

Si hay un punto a cuidar para el equipo de la capital del país, es su línea defensiva que ante equipos de primera línea suele ser inconsistente.

La nigeriana Chidinma Okeke y Karen Luna son dos de los puntos débiles en la zaga del equipo dirigido por el español Ángel Villacampa.

Okeke tiene problemas recurrentes en la salida, pierde balones que ponen en peligro su arco. En el caso de Luna, suele tener problemas ante delanteras habilidosas.

– Partido de ida de la final del Clausura femenino del fútbol mexicano:

Jueves 14.05: Monterrey-América.

– Partido de vuelta de la final del Clausura femenino del fútbol mexicano:

Domingo 17.05: América-Monterrey. EFE

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