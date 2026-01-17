El motín arrecia en la ópera de Venecia por su nueva directora

Gonzalo Sánchez

Roma, 17 ene (EFE).- El malestar se extiende entre los históricos bastidores de la ópera La Fenice de Venecia. La decisión de sus jefes de nombrar como nueva directora a Beatrice Venezi ha indignado a sus músicos y coristas, que mantienen su protesta para exigir su retirada identificados con unos llamativos broches en sus chaquetas.

«El currículum de la maestra Venezi no es comparable al de otros directores musicales de los demás teatros o que hayan pasado por La Fenice», arremete en declaraciones a EFE la corista Francesca Poropat, de la Representación Sindical Unitaria (RSU) del teatro.

La Fenice, con su bóveda celeste y sus palcos dorados, no solo es una de las óperas más prestigiosas del mundo desde su apertura en 1792 sino que tiene también algo de legendario por haber resurgido de las cenizas de dos incendios, como el ave fénix que le da nombre.

Situada en el corazón mismo de la ciudad de los canales, en su glorioso pasado acogió los estrenos de obras tan conocidas como ‘La Traviata’ (1853) o ‘Rigoletto’ (1851) de Verdi, así como otras obras maestras de Rossini, Bellini, Stravinski o Prokofiev.

«No está a la altura»

Pero, ahora, la historia de esta institución se ve agitada por una pugna entre sus músicos y sus responsables a cuenta del nombramiento del «maestro» Venezi -ella prefiere declinar su cargo en masculino- como nueva directora desde el próximo octubre hasta el año 2030.

Sus detractores la ven demasiado joven e inexperta, a sus 35 años, para tomar la batuta de uno de los templos de la lírica mundial pero también hay quien aduce su proximidad a la ultraderecha que gobierna Italia y su conocida amistad con la primera ministra Giorgia Meloni.

No es la primera vez que Venezi sufre una polémica y ya en 2024, al final de un concierto en Niza, algunos asistentes desplegaron una pancarta que rezaba «No a los fascistas en la ópera». Abajo, sobre el escenario, la directora recibía la protesta con una reverencia.

Pero ahora encara la insurrección en la que será su propia casa, entre los músicos y coristas que dirigirá en Venecia desde este otoño. «El descontento entre trabajadores y técnicos es unánime», promete Poropat, negando cualquier prejuicio «político».

El broche del descontento

Hasta la fecha los trabajadores de La Fenice habían amagado con la huelga e incluso llegaron a repartir panfletos entre el público pero ahora han decidido mostrar su enfado al mundo, extramuros.

El golpe de efecto se consumó en el concierto de Año Nuevo, cuando los músicos y hasta su ‘batuta’, Michele Mariotti, aparecieron ante las cámaras con un objeto símbolo de su descontento: un pequeño broche amarillo con una clave de sol en las solapas de sus chaqués.

La insignia enseguida se convirtió en toda una declaración de solidaridad con los empleados de La Fenice y sus sindicatos ya han encargado hasta 5.000 piezas para responder a los numerosos encargos que han recibido desde Roma, Milán, Florencia o el extranjero.

Por la concordia

En medio de la tempestad, el superintendente de La Fenice, Nicola Colabianchi, defiende su designación de Venezi por tratarse de «una maestra preparada», diplomada «con la mayor puntuación» y poseedora de una experiencia en el extranjero tras su paso en 2024 como directora invitada por el Teatro Colón de Buenos Aires.

«No entiendo este ostracismo, no está justificado. No comprendo el motivo de esta protesta (…) Nunca había pasado que por un director de orquesta sucediera todo esto», se lamenta en declaraciones a EFE.

Colabianchi espera que la paz regrese a su ópera antes de octubre y, como «hombre de paz», abre la puerta al debate, aunque dejando claro que su decisión está tomada.

«¿En los equipos de fútbol, los jugadores eligen al entrenador? No. ¿Y por qué el director musical de un teatro debería ser elegido por la orquesta?», zanja, vehementemente.

El alcalde de Venecia y presidente de la fundación del teatro, Luigi Brugnaro, ha instado a «bajar el tono» y «dar una oportunidad» a la nueva directora y ha propuesto organizar un concierto «en campo neutro», en otra ciudad, para que la maestra y sus futuros músicos se tanteen y -quién sabe- puedan escribir la partitura de la reconciliación. EFE

