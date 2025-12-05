El Mundial de 2026 revela sus grupos en un sorteo que homenajea a Trump

La suerte está echada: el Mundial de Norteamérica 2026 ya conoce sus doce grupos tras el sorteo realizado este viernes en Washington, donde el presidente anfitrión, Donald Trump, se llevó el protagonismo en una cita vital para el «soccer».

El mandatario de Estados Unidos, organizador del torneo junto a México y Canadá, fue agasajado con el primer Premio de la Paz de la FIFA sobre el escenario del Kennedy Center de la capital.

El patrón de la FIFA, Gianni Infantino, hizo aplaudir a su buen amigo y también estrecho aliado en su campaña por promover este ambicioso evento de casi seis semanas (11 de junio-19 de julio) en el mayor mercado deportivo del planeta.

La pelota comenzará a rodar con el partido entre México y Sudáfrica, mismos protagonistas de la inauguración de 2010, en el emblemático estadio Azteca de la capital mexicana.

Omnipresente a lo largo de las dos horas de gala, Infantino no escatimó elogios para describir «la mayor Copa del Mundo de la historia», que salta de 32 a 48 selecciones para un total de 104 partidos.

«Es mucho más que solo un evento deportivo. Es simplemente el mayor evento que la humanidad haya visto y verá jamás», dijo un entusiasmado Infantino. «Para que todos me entiendan en Estados Unidos, esto es como 104 Super Bowls en un mes».

– «Uno de los grandes honores de mi vida» –

El dirigente suizo pidió palmas también para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, presentes en un sorteo en el que participaron leyendas de otros deportes locales como Tom Brady y Shaquille O’Neal.

Los líderes se tomaron una tregua de las tensiones existentes tras el regreso a la presidencia de Trump, con su deseo de imponer nuevas políticas arancelarias y su sueño de que Canadá se convierta en el 51º estado de su país.

«Hemos trabajado estrechamente con esos dos países, y la coordinación, la amistad y la relación han sido excepcionales», afirmó Trump, que compartió sonrisas y hasta un selfi con sus socios.

El republicano, gran aficionado de otros deportes como el golf, se sintió tan a gusto como para animarse a bailar en el palco de mandatarios cuando Village People entonó su himno «Y.M.C.A.», que Trump hizo propio en su campaña.

También se preguntó frente al auditorio, plagado de leyendas del fútbol, si su país no debería dejar de llamarlo «soccer» y buscar un nuevo nombre para el football americano.

Pero su momento estelar llegó cuando, como se esperaba, le fue obsequiado el recién creado Premio de la Paz de la FIFA por sus acciones «excepcionales y extraordinarias» para promover la paz y la unidad en el mundo.

«Es uno de los grandes honores de mi vida», dijo el republicano, quien ya reclamó para sí el Premio Nobel de la Paz de este año por sus gestiones en diversos conflictos armados.

«El mundo es más seguro ahora», aseguró.

El galardón es el último de los muchos gestos que Infantino ha tenido con el presidente de Estados Unidos, que ostenta 11 de las 16 sedes del torneo, incluida la casa de la final, el MetLife Stadium en East Rutherford (Nueva Jersey).

– Sorteo con trampa para Argentina –

En el aspecto deportivo, el sorteo no determinó un aparente Grupo de la Muerte, aunque colosos como España, Brasil y Francia tendrán al menos un enfrentamiento de alta exigencia en la primera ronda.

A la Argentina que capitanea Lionel Messi le tocó en suerte un favorable Grupo J, que comparte con Argelia, Austria y Jordania.

No obstante, de terminar líder de la llave como indican los pronósticos, a la Albiceleste podría esperarle un cruce de voltaje frente al segundo clasificado del Grupo H, en el que compiten España y Uruguay.

«No damos nada por descontado», recalcó el seleccionador albiceleste, Lionel Scaloni, quien presentó el trofeo de campeón.

– Cracks frente a frente –

El choque entre la Roja de Lamine Yamal, vigente campeona de Europa, y Uruguay se perfila como un plato fuerte de la primera ronda, en un grupo que completan Arabia Saudita y Cabo Verde.

«Hay muchas selecciones candidatas a ser campeonas y nosotros nos sentimos igual que ellas», afirmó Luis de la Fuente con el mismo tono de prudencia que el resto de seleccionadores.

Otro choque estelar será el de Kylian Mbappé y Erling Haaland, dos de los mejores jugadores del mundo, al frente de Francia y Noruega en el Grupo I.

Carlo Ancelotti, de su lado, se estrenará como seleccionador mundialista al mando de un Brasil que chocará contra Marruecos, Haití y Escocia en el C.

Otras escuadras latinoamericanas se citaron con rivales ilustres.

Colombia se medirá en la primera ronda con Portugal en un reencuentro entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo. A Ecuador, por su parte, le espera Alemania en la llave E, mientras Panamá enfrentará a Inglaterra y Croacia en la L.

El calendario definitivo de sedes y horarios se dará a conocer el sábado.

