El mundialista Martín falla un penalti y Pumas elimina al América en cuartos de final

3 minutos

México, 10 may (EFE).- El mundialista Henry Martín falló un penalti en el minuto 87 y los Pumas UNAM empataron este domingo 3-3 frente al América para clasificarse a semifinales del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

El español Rubén Duarte, el brasileño Nathan Silva y Jordan Carrillo anotaron por Pumas, en tanto Alejandro Zendejas, con dos anotaciones, y Patricio Salas descontaron por América.

Después de igualar 3-3 en el partido de ida, el marcador 6-6 en la serie de cuartos de final le dio la clasificación a los universitarios por haber terminado mejor en la fase regular.

Pumas salió con el cuchillo en los dientes y en 23 minutos puso en evidencia a la defensa de las Águilas, al irse delante por 3-0.

Duarte hizo el 1-0 con un gol de zurda en un tiro de esquina en el minuto tres; Silva anotó de cabeza en el 13 y Carrillo convirtió de diestra a pase del brasileño Juninho, en el 23, para estremecer los cimientos del Estadio Olímpico Universitario, con la hinchada de los Pumas en estado de éxtasis.

Al llegar a la media hora de partido, Salas anotó de cabeza en un tiro de esquina para acercar al América, que en el 40 hizo su segundo gol, con un penalti bien cobrado por Zendejas.

América comenzó la segunda mitad con dominio en la mitad de la cancha ante un Pumas en espera para contraatacar.

Juninho falló en el 57, en una buena llegada de los universitarios del estratega Efraín Juárez, que cuatro minutos después recibieron un gran golpe. El uruguayo Brian Rodríguez le puso un balón a Zendejas, anotador de cabeza.

En ese momento la serie se empató 6-6, resultado en favor de Pumas, que apostó a defender.

En el minuto 87, América tuvo el boleto en los pies de Martín, pero el mundialista falló el penalti al estrellar el balón en el palo y marcó el rumbo de la serie.

Pumas se enfrentará en semifinales al Pachuca, que dos horas antes derrotó por 2-0 a Toluca y se impuso en la serie por 3-0.

El ecuatoriano Enner Valencia y el brasileño Kenedy convirtieron un gol cada uno para darle al Pachuca un triunfo, ante unos Diablos que cedieron el título de liga desde el encuentro de ida, en el que guardaron a varios de sus titulares para apostar a la Copa de Campeones de la Concacaf, en la que jugarán la final.

En la otra semifinal, Chivas de Guadalajara se enfrentará a Cruz Azul.

El sábado, las Chivas del entrenador argentino Gabriel Milito derrotaron por 2-0 a los Tigres, empataron la serie y se clasificaron por haber terminado mejor en la fase regular. Santiago Sandoval anotó dos goles y se convirtió en el héroe de las Chivas.

Después, el argentino José Paradela convirtió un gol para darle al Cruz Azul una victoria por 1-0 sobre los Rojinegros del Atlas, con la que el cuadro celeste ganó la serie por 4-2. EFE

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