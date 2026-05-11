El MV Hondius ultima tareas en el puerto canario de Granadilla para partir a Países Bajos

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Granadilla de Abona (España), 11 may (EFE).- El crucero holandés MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, reposta y ultima los preparativos en el puerto canario de Granadilla (Tenerife, Altántico) para partir hacia Países Bajos, una vez que este lunes concluya el desembarco del resto de pasajeros que no lo hicieron ayer.

Un total de 94 pasajeros del crucero, fondeado frente al puerto de Granadilla, desembarcaron ayer sábado para tomar diferentes vuelos que los llevaron a sus lugares de origen, y para este lunes está previsto que lo hagan otros 24.

La operación de avituallamiento barco a barco, habitual en los fondeos, se prolongará por espacio de entre cuatro y cinco horas, en función de la presión aplicada, explicó hoy a los periodista el presidente de Puertos de Tenerife, Pedro Suárez.

Indicó que el capitán del MV Hondius había solicitado esta recarga, teniendo en cuenta que el crucero lleva bastante tiempo flotando y consumiendo combustible y que su destino final es el puerto de Róterdam (Países Bajos).

Suárez hizo hincapié en que las condiciones meteorológicas están siendo «idóneas», pues no sopla el viento, algo habitual en Granadilla, y tampoco hay oleaje.

Además de combustible, el crucero recibirá el avituallamiento de suministros con las barcazas utilizadas en el desalojo de pasajeros y tripulantes.

La operación de fondeo y desembarco de pasajeros en el puerto de Granadilla, coordinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Gobierno de España, «ha funcionado muy, muy bien a pesar de lo extraordinario de la situación», destacó Suárez, a expensas de lo que suceda a lo largo de la jornada.

Está previsto que en la tarde de este lunes sean desembarcadas las últimas personas, que tomarán dos vuelos, uno hacia Australia, que trasportará a seis personas, y otro de Países Bajos, con 18 pasajeros.

El barco fondeó la madrugada del domingo con 151 personas a bordo, de ellas 147 pasajeros y tripulantes, además de dos epidemiólogos de Países Bajos y dos representantes de la OMS y del SDC, organismo dependiente de la Organización Marítima Internacional.

El crucero había partido el pasado 1 de abril desde la terminal portuaria de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, con destino a Cabo Verde.

Durante la travesía se produjo un brote de hantavirus, que causó la muerte de tres personas y seis casos más confirmados hasta el pasado sábado por la OMS, a los que se suman otros dos que dieron positivo este lunes en pasajeros repatriados ayer, un estadounidense y una francesa. EFE

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