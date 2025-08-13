El número de pobres en México se reduce en 8,3 millones en 2024, un avance del 17 %

2 minutos

Ciudad de México, 13 ago (EFE).- México redujo en 8,3 millones el número de pobres en 2024, hasta un total de 38,5 millones de personas, casi 17 % menos de los 46,8 millones de 2022, reveló este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El porcentaje de población en situación de pobreza bajó a 29,6 % en 2024 frente a la proporción de 36,3 % de 2022, un descenso de 6,7 puntos porcentuales, según la última medición del Inegi.

Esta es la primera ocasión que el organismo se encarga de la medición oficial de la pobreza en México, un país con cerca de 132 millones de habitantes, tras la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Además, el Inegi detalló que al menos 2,1 millones de personas salieron de la pobreza extrema hasta un total de 7 millones.

Esto representa una proporción del 7,1 % de la población y una caída de 1,8 puntos porcentuales frente a 2022, cuando había 9,1 millones de mexicanos en esta situación.

La medición se basa en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), que reveló el mes pasado que los ingresos de los hogares mexicanos subieron un 10,6 % de 2022 a 2024.

México había añadido 3,8 millones de pobres en 2020 por la crisis de la pandemia de covid-19, pero este número se fue reduciendo en 2022.

Ahora, en 2024, el país bajó en 13,4 millones de personas el número de pobres frente a 2018, cuando el 41,9 % de la población estaba en esta condición, una reducción de 12,3 puntos porcentuales desde entonces.

El instituto advirtió de la persistencia de la desigualdad entre el norte y el sur.

Los estados con mayor proporción de pobreza son Chiapas (66 %), Guerrero (58,1 %), Oaxaca (51,6 %), Veracruz (44,5 %) y Puebla (43,4 %), todos en el sur y centro del país.

Mientras que los estados con menor población en pobreza fueron Baja California (9,9 %), Baja California Sur (10,2 %), Nuevo León (10,6 %), Coahuila (12,4 %) y Sonora (14,1 %), todas en el norte.

El Inegi reportó también que en 2024 a nivel nacional, 24,2 millones de personas presentaron retraso educativo, aunque este número se redujo en 0,8 millones respecto a 2022. EFE

csr/jsm/psh