El narco Pipo acusa a Noboa de ordenar el asesinato de candidato presidencial de Ecuador

Zaragoza (España), 25 feb (EFE).- El capo ecuatoriano de la droga Wilmer Chavarría (‘Pipo’), máximo líder de Los Lobos, la banda criminal más grande y poderosa de Ecuador, negó este miércoles ser el autor del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 y acusó al actual presidente Daniel Noboa de ordenarlo.

Chavarría hizo esta manifestación en dependencias de la Fiscalía de Zaragoza (España), en una comparecencia solicitada por la Fiscalía ecuatoriana a la que el narco ha asistido acompañado de su abogado y custodiado por tres policías españoles y cuatro miembros de los cuerpos policiales especiales.

Según han explicado a EFE fuentes del gabinete jurídico de ‘Pipo’, que espera en la prisión de Zuera la resolución del proceso de extradición iniciado por las autoridades ecuatorianas, el detenido respondió a las preguntas de la fiscal de la Unidad de Cooperación Internacional y de su letrado, pero se negó a contestar a las tres preguntas remitidas por el Ministerio Público del país andino. EFE

