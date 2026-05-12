El naufragio de un barco con migrantes deja 14 desaparecidos en Malasia

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Una embarcación que transportaba a 37 migrantes indocumentados, presuntamente de Indonesia, naufragó frente a la costa occidental de Malasia, lo que dejó 14 personas desaparecidas, informaron las autoridades.

La Agencia de Vigilancia Marítima de Malasia (MMEA) en el estado de Perak informó que fue alertada el lunes temprano por un pescador local que encontró a los sobrevivientes flotando cerca de la isla de Pangkor.

«Las investigaciones iniciales (…) revelaron que el número total de migrantes en la embarcación era de 37. Hasta el momento, se han rescatado a 23 víctimas, mientras continúan los esfuerzos para localizar a las personas restantes», aseguró Mohamad Shukri Khotob, director estatal de la MMEA, en un comunicado emitido la noche del lunes.

«Las investigaciones preliminares también revelaron que partieron de Kisaran, Indonesia, el 9 de mayo», dijo.

Añadió que la agencia desplegó lanchas, un helicóptero y aviones de vigilancia para buscar a los desaparecidos.

Malasia, un país relativamente próspero, acoge a millones de migrantes procedentes de zonas más pobres de Asia, muchos de ellos indocumentados, que trabajan en construcción y agricultura.

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