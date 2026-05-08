El negociador comercial de Corea del Sur viajará a México para impulsar un TLC

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Seúl, 8 may (EFE).- El jefe negociador comercial de Corea del Sur, Yeo Han-koo, viajará la próxima semana a México para impulsar las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los dos países, recoge este viernes la agencia de noticias local Yonhap.

Durante su visita, el enviado planea reunirse con el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, y con varios legisladores, detalló la agencia, sin entrar en detalles sobre su agenda o las fechas del viaje.

Yeo también detallará las preocupaciones de las empresas surcoreanas ante la planeada revisión del Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para este año.

México es el mayor socio comercial latinoamericano de Corea del Sur, y las empresas surcoreanas están presentes en el país principalmente en el sector automotriz, con Hyundai y Kia, y en el de los electrodomésticos, con Samsung y LG, grandes conglomerados que aprovechan los beneficios de exportación libre de aranceles derivados del T-MEC.

«Nuestras empresas se han enfrentado a desafíos considerables debido a los recientes cambios en la política comercial de México», dijo Yeo, en declaraciones recogidas por Yonhap.

El Senado mexicano aprobó el pasado diciembre una enmienda de ley que impone aranceles de entre el 5 y el 50 % específicamente a 1.463 productos de sectores industriales, como el textil, el automotriz, el siderúrgico o los electrodomésticos, provenientes de países con los que México no tiene un TLC.

El Gobierno mexicano dijo previamente que no excederá el límite máximo permitido por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

«El TLC entre Corea y México es una tarea urgente que debemos impulsar no solo como un medio de cooperación económica, sino también para restaurar la competitividad exportadora de nuestras empresas y crear un entorno empresarial estable para ellas», aseguró Yeo.

Yeo también podría abordar asuntos de cooperación energética, después de que el mes pasado el canciller surcoreano, Cho Hyun, sostuviera una llamada telefónica con su homólogo mexicano, Roberto Velasco, para ampliar la cooperación energética y diversificar sus fuentes de suministro energético ante las disrupciones provocadas por el conflicto en Oriente Medio. EFE

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