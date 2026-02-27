El New York Times contrata a periodistas despedidos del Post para su cobertura deportiva

Washington, 26 feb (EFE).- The New York Times anunció este jueves el fichaje de media docena de periodistas despedidos días atrás por The Washington Post para reforzar su cobertura deportiva en la capital estadounidense a través de The Athletic.

Entre los periodistas reclutados por el Times figura Jason Murray, el último jefe de Deportes del The Washington Post, una sección desmantelada tras el recorte de más de un tercio de la plantilla en el medio propiedad de Jeff Bezos.

El Times aseguró que estos fichajes tienen como objetivo «ofrecer a los fanáticos en Washington una cobertura sin precedentes de los equipos y deportes que aman».

The Athletic ampliará su cobertura de los Washington Commanders de la NFL, empezará a seguir a los Washington Nationals de la MLB y reforzará sus equipos de tenis, opinión e investigación.

El Post anunció a principios de mes una oleada de despidos que ha supuesto la eliminación de su área de Deportes y un fuerte recorte en Internacional, con la supresión de corresponsalías y enviados especiales tras años de pérdida de suscriptores e ingresos.

A los pocos días presentó su dimisión el hasta entonces director ejecutivo del rotativo, Will Lewis, señalado como responsable del despido de centenares de periodistas. EFE

