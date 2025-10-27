El niño que fue arrojado desde la Tate Modern de Londres recupera parte de su movilidad

Londres, 27 oct (EFE).- El niño de origen francés que fue arrojado desde el décimo piso del museo de arte moderno Tate Modern de Londres en 2019, cuando tenía seis años, ha recuperado parte de la movilidad que perdió debido a las graves consecuencias de la caída, según ha informado su familia a través de la plataforma GoFundMe.

«No puede hacerlo como otros niños de su edad, por supuesto, pero ya no podemos describir lo que hace de otra manera que diciendo que corre, salta y nada», relató la madre del menor en la plataforma de recaudación de fondos, de la que se hace eco hoy la BBC.

Para la rehabilitación del chico, esa plataforma ha recibido ya donaciones de casi 500.000 libras (573.000 euros).

Tras la caída, el pequeño, que ahora tiene doce años, estuvo en estado crítico y se temió por su vida, un caso que en su día tuvo una gran repercusión en el Reino Unido.

Ahora, cursa estudios de secundaria que compatibiliza con diez sesiones semanales de rehabilitación y «puede mantenerse al día con todas las asignaturas que su programa de rehabilitación le permite asistir».

«Nuestro hijo también sigue ganando resistencia cognitiva. Su memoria aún es muy limitada, pero es funcional y sigue mejorando, por lo que está adquiriendo conocimientos generales a su propio ritmo, lo que le permite integrarse cada vez más con otros niños», aseveró la progenitora.

Sin embargo, el menor, cuya identidad no ha sido revelada, estará inmovilizado de nuevo «durante casi dos meses a principios de 2026» debido a una nueva intervención quirúrgica a la que será sometido.

«Nuestro hijo está preocupado por esta operación, pero el cirujano confía en todo su progreso hasta ahora para tranquilizarlo sobre los beneficios futuros y cuánto podrá mejorar después», añadió la madre.

El responsable de la caída, el británico Jonty Bravery, de 17 años en el momento del suceso, fue condenado en julio de 2020 a 15 años de prisión. EFE

mas/vg/rf