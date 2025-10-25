El nicaragüense Sergio Ramírez gana el Premio de la VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa

Mérida (España), 25 oct (EFE).- Sergio Ramírez (Nicaragua) ha ganado el Premio de la VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, dotado con 100.000 dólares, con la obra con la obra ‘El caballo dorado’.

El presidente del jurado, Juan Manuel Bonet, ha anunciado la novela ganadora en un acto celebrado la noche de este sábado en Cáceres, en el que también ha intervenido el ensayista Álvaro Vargas Llosa, hijo del premio Nobel peruano; el director de la Cátedra Vargas Llosa, Raúl Tola; y la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

‘Minimosca’ (Gustavo Faverón, Perú), ‘Bad hombre’ (Pola Oloixarac, Argentina), ‘Castillos de fuego’ (Ignacio Martínez de Pisón, España), ‘La península de las casas vacías’ (David Uclés, España) y ‘Un silencio lleno de murmullos’ (Gioconda Belli, Nicaragua) eran los otros finalistas. EFE

