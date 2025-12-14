El nobel de la Paz Mukwege pide «sanciones firmes» contra Ruanda por el conflicto en RDC

Nairobi, 14 dic (EFE).- El Premio Nobel de la Paz de 2018, el ginecólogo congoleño Denis Mukwege, ha pedido a «sanciones firmes» internacionales contra Ruanda, país al que responsabiliza de la escalada del conflicto en el este de la vecina República Democrática del Congo (RDC) pese a la reciente firma de acuerdos de paz.

«Instamos a las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Unión Europea y todos los Estados comprometidos con el estado de derecho internacional a que adopten, sin más demora, sanciones firmes y coordinadas contra el régimen de Kigali para acelerar la desescalada», afirmó Mukwege en un comunicado la pasada noche.

«Este es el único lenguaje que entienden los dictadores, y si no rinden cuentas ante la justicia nacional o internacional, serán juzgados por el tribunal de la historia», subrayó el médico y antiguo candidato presidencial.

Mukwege advirtió de que «se desvanecen las tenues esperanzas de una solución a la crisis ante la escalada de los combates y el aumento de las atrocidades masivas».

«Esto ha provocado un alarmante deterioro de la seguridad y la situación humanitaria en la provincia (congoleña) de Kivu del Sur y ha provocado la invasión de nuevos territorios y la toma de la estratégica ciudad de Uvira por la coalición M23/RDF», dijo el ginecólogo, en referencia al grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) y las Fuerzas de Defensa de Ruanda (RDF, en inglés. Ejército).

Un nuevo informe del Grupo de Expertos de la ONU sobre la situación en la RDC, publicado a principios de diciembre, «evidencia la presencia de entre 6.000 y 7.000 soldados ruandeses en la RDC», argumentó.

La divulgación del comunicado coincidió con la publicación este sábado de un mensaje del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, quien señaló que las «acciones de Ruanda» en el este de la RDC constituyen «una clara violación de los Acuerdos de Washington» y Estados Unidos «tomará medidas para garantizar que se cumplan las promesas hechas al presidente» estadounidense, Donald Trump.

Asimismo, el secretario general adjunto de Operaciones de Paz de la ONU, Jean Pierre Lacroix, alertó este viernes del riesgo de «conflagración regional» tras la última ofensiva del M23, que cuenta con apoyo de Ruanda, según Naciones Unidas y varios países occidentales.

La ofensiva rebelde en Kivu del Sur, zona rica en minerales, ocurre después de que los presidentes congoleño, Felix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaran el pasado día 4 en Washington un acuerdo de paz en presencia de Trump.

Desde entonces, Kinsasa y Kigali se han acusado mutuamente de violar el acuerdo de paz.

La firma del acuerdo de Washington se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el pasado 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco para avanzar hacia el fin del conflicto.

La crisis en el este congoleño se agravó a finales del pasado enero, cuando el M23 tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte; y semanas después de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de la ONU en RDC (MONUSCO). EFE

