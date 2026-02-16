El nobel Muhammad Yunus anuncia su dimisión al mando de gobierno interino en Bangladés

El nobel de la paz Muhammad Yunus, que lideró el gobierno de Bangladés desde la crisis de 2024, anunció este lunes su renuncia para entregar el poder al Ejecutivo electo en las elecciones.

«Hoy, el gobierno interino renuncia», dijo Yunus, de 85 años. «Espero que no se detenga la práctica de la democracia, la libertad de expresión y los derechos fundamentales que están en marcha».

Yunus volvió a su país desde un exilio autoimpuesto y asumió en 2024 la jefatura interina del gobierno de Bangladés tras el derrocamiento de la primera ministra Sheikh Hasina, tras una ola de protestas que dejaron cientos de muertos.

«Ese fue un día de gran liberación», recordó. «¡Qué día tan feliz! Los bangladesíes de todo el mundo lloraron de alegría. La juventud de nuestro país se vio liberada de las garras de un demonio!».

Con la celebración de las elecciones la semana pasada, que dieron la victoria al Partido Nacionalista de Bangladés (BNP) frente a los islamistas de Jamaat-e-Islami, el país se encamina a una normalización democrática.

«Las personas, los votantes, los partidos políticos y las instituciones con intereses en las elecciones dieron un ejemplo admirable», declaró Yunus. «Estas elecciones sentaron un precedente para futuras elecciones».

