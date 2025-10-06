El oficialista Frente Amplio uruguayo llama a marchar por Palestina

Montevideo, 6 oct (EFE).- El oficialista Frente Amplio uruguayo llamó este lunes a marchar el próximo jueves en apoyo a Palestina, al igual que ya lo había hecho la central sindical PIT-CNT.

La Mesa Política Nacional de dicha fuerza mantuvo hoy una reunión en la que adoptó dicha resolución al considerar que el Gobierno que Benjamín Netanyahu encabeza en Israel está cometiendo «un genocidio».

El Frente Amplio también tomó esta medida para pedir por la instalación «inmediata» de un cordón humanitario que posibilite el ingreso de alimentos y medicación, al tiempo que respaldó a los centenares de activistas que implementan acciones para romper el bloqueo, especialmente a la iniciativa de la Flotilla Global Sumud y a los uruguayos que viajaban en ella y fueron «detenidos ilegalmente en aguas internacionales».

La fuerza política oficialista de Uruguay también considera que debe haber un inmediato cese del fuego, que se deben respetar los derechos humanos y el derecho internacional y que la organización Hamás tiene que liberar a los rehenes secuestrados.

«Exhortamos a nuestro gobierno a seguir promoviendo en los ámbitos internacionales acciones que posibiliten una solución de fondo al conflicto», concluye la resolución adoptada por el Frente Amplio.

Días atrás, la central sindical PIT-CNT había adherido a la movilización organizada por Coordinación Por Palestina Uruguay, que llamó a marchar el jueves desde las 18:30 hora local (21:30 GMT) por la principal avenida de Montevideo.

A la misma hora habrá una movilización en el departamento (provincia) de Treinta y Tres, mientras que más temprano serán las marchas en Maldonado y Florida.

«Marchamos por Palestina. Volvemos a llenar las calles de Uruguay. Basta de genocidio. Paz, justicia y libertad. Juntemos nuestra voz, nuestro grito por Palestina. Un pueblo contra el genocidio», indica el llamado hecho por la Coordinación en sus redes sociales. EFE

