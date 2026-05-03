El Olimpia de ‘Vitamina’ Sánchez conquista por anticipado el Apertura de Paraguay

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Asunción, 3 may (EFE).- El Olimpia del entrenador argentino Pablo ‘Vitamina’ Sánchez conquistó este domingo, a falta de tres fechas para el fin del torneo Apertura, su título número 48 en Paraguay tras empatar 1-1 ante el Sportivo Ameliano.

El Decano sumó 43 puntos, nueve más que su escolta Cerro Porteño, que esta misma jornada cayó por 2-1 ante el Recoleta.

Un gol de penalti del uruguayo Alejandro Silva le bastó al Rey de Copas para convertirse en el primer equipo paraguayo en clasificarse de forma directa para la Copa Libertadores de 2027.

El Olimpia dominó el juego en el estadio asunceno Defensores del Chaco desde el inicio del partido y generó una ráfaga de remates al arco de Miguel Ángel Martínez, aunque le costó mucho concretar en la definición.

El Ameliano fue más efectivo y aprovechó un contraataque para abrir el marcador en el minuto 27 por medio del delantero Elvio Vera, quien recibió un centro largo de Jonathan Benítez y definió con un remate cruzado que venció al arquero Gastón Olveira.

La presión del Olimpia no tuvo recompensa hasta el segundo tiempo, tras una falta de Miguel Ángel Martínez que el árbitro sancionó con penalti. Silva, recién ingresado al campo, fue el encargado de anotar con contundencia el 1-1 en el minuto 66.

El empate colocó al Ameliano, con 30 puntos, en tercera posición de la tabla.

Con 13 triunfos, 4 empates y 2 derrotas en el Apertura paraguayo, ‘Vitamina’ Sánchez cosechó el tercer título de su carrera como entrenador de fútbol de primera división, tras conquistar en 2024 el trofeo de la Serie A de Ecuador con la Liga Deportiva Universitaria de Quito y luego la Supercopa del país andino.

El conjunto franjeado llegó esta jornada con la ventaja de los 3 puntos que le otorgó un la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) por el superclásico disputado el 19 de abril pasado contra el Cerro Porteño y que tuvo que ser suspendido a los 30 minutos de juego debido a disturbios en las gradas del estadio Defensores del Chaco.

Los disturbios dentro y fuera del estadio dejaron al menos 72 heridos y 63 detenidos.

En un encuentro simultáneo al del Olimpia, el Recoleta frustró las aspiraciones de título del Cerro Porteño con un doblete de Allan Wlk. El único gol del Ciclón lo firmó el estadounidense Alan Soñora.

La jornada 19 se inició el viernes con la victoria por 1-2 del 2 de Mayo ante el Trinidense y la goleada por 5-0 que propinó el Libertad al San Lorenzo, y continuó el sábado con un empate a cero entre Rubio Ñu y Sportivo Luqueño. EFE

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