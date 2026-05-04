El panameño José Caballero respalda con números su aspiración al campocorto de los Yanquis

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Redacción Deportes, 4 may (EFE).- El panameño José Caballero tiene una misión clara: quedarse con el puesto de campocorto titular de los Yanquis de Nueva York, y sus números hasta el momento respaldan su aspiración.

Caballero, quien llegó la temporada pasada a los Yanquis, no se ha puesto presión ante la posible y pronta vuelta al gran circuito de Anthony Volpe, el llamado titular en el campocorto del equipo del Bronx.

En estas dos semanas, mientras se especulaba más sobre el regreso de Volpe, Caballero ha respondido retrasando cualquier decisión de la organización gracias a su producción ofensiva y su velocidad en las bases.

En los últimos 15 juegos, ‘Cabbie’ ha bateado para .302, producto de 16 imparables en 53 apariciones al plato. De esos hits, tres han sido cuadrangulares, conectados entre el 24 de abril y el 1 de mayo, durante las series en las que los Yanquis se enfrentaron a los Astros y los Orioles.

En una comparecencia ante los medios estadounidenses, Caballero dejó claro que no es descabellado proyectarse como un bateador de 15 jonrones en esta campaña, en la que totaliza hasta el momento 4 batazos de vuelta completa, tomando en cuenta que su mejor marca fue en 2024, cuando jugaba con los Rays de Tampa Bay con nueve ‘bambinazos’.

Sus estadísticas en este lapso se completan con nueve carreras anotadas, cuatro impulsadas, un porcentaje de embasado de .351 (OBP, por sus siglas en inglés) y un slugging (poder del bateador) de .491.

Si con el bate ha despejado dudas, en las bases sigue demostrando que es un activo valioso, cuando de mover las piernas se trata.

En estos últimos 15 juegos, el panameño se ha robado cinco bases, para llegar a 13 en lo que va de la campaña, liderando este departamento en la Liga Americana.

Cabe recordar que Caballero, en la temporada 2025, se robó 49 bases, cifra con la que lideró todas las Grandes Ligas y, además, ha comandado este apartado durante tres años consecutivos en el nuevo circuito.

En el terreno de juego, el panameño ha visto este 2026 acción en 33 partidos, todos como titular. Ha cometido tres errores, suma 101 asistencias, ha participado en 19 jugadas de doble out y presenta un porcentaje de fildeo de .979.

La temporada que está firmando hasta el momento Caballero no pasa inadvertida para el mánager de los Yanquis, Aaron Boone, quien en una conferencia de prensa durante la serie ante Houston dejó claro que Anthony Volpe es importante, pero que «Cabbie está ahí (en el campo corto) hoy. Está jugando a un nivel realmente alto». EFE

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