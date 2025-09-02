The Swiss voice in the world since 1935

El papa «Todas las criaturas son amadas por Dios y dignas de amor y respeto»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad del Vaticano, 2 sep (EFE).- El papa León XIV pidió rezar para entender «nuestra interdependencia con todas las criaturas, amadas por Dios y dignas de amor y respeto», en el vídeo en el que se expresan las intenciones de oración para el mes de septiembre y que fue publicado este martes.

En el vídeo, el papa, en una oración en inglés, afirma que «cada criatura, por pequeña que sea, es fruto de tu amor y tiene un lugar en este mundo».

«Como San Francisco de Asís, hoy también queremos decir: “¡Alabado seas, mi Señor!” Porque a través de la belleza de la creación te dejas ver como fuente bondadosa, Te pedimos: abre nuestros ojos para reconocerte, aprendiendo del misterio de tu cercanía a todo lo creado que el mundo es infinitamente más que un problema que resolver».

Y añade: «Ayúdanos a descubrir Tu presencia en todo lo creado, para que, enteramente reconociéndola, podamos sentirnos y sabernos responsables de esta casa común donde nos invitas a cuidar, respetar y proteger la vida en todas sus formas y posibilidades».

La iniciativa de «El vídeo del papa» la comenzó Francisco para expresar cada mes las intenciones de oración y la ha continuado León XIV.

La intención de oración de León XIV para este mes titulada «Por nuestra relación con toda la creación”, se inserta en el contexto del Tiempo de la Creación, un período ecuménico – del 1 de septiembre al 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís- que une a los cristianos de diversas denominaciones en oración y acción por el cuidado de la tierra, explican los promotores de esta iniciativa. EFE

ccg/ads

(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR