El papa «Todas las criaturas son amadas por Dios y dignas de amor y respeto»

Ciudad del Vaticano, 2 sep (EFE).- El papa León XIV pidió rezar para entender «nuestra interdependencia con todas las criaturas, amadas por Dios y dignas de amor y respeto», en el vídeo en el que se expresan las intenciones de oración para el mes de septiembre y que fue publicado este martes.

En el vídeo, el papa, en una oración en inglés, afirma que «cada criatura, por pequeña que sea, es fruto de tu amor y tiene un lugar en este mundo».

«Como San Francisco de Asís, hoy también queremos decir: “¡Alabado seas, mi Señor!” Porque a través de la belleza de la creación te dejas ver como fuente bondadosa, Te pedimos: abre nuestros ojos para reconocerte, aprendiendo del misterio de tu cercanía a todo lo creado que el mundo es infinitamente más que un problema que resolver».

Y añade: «Ayúdanos a descubrir Tu presencia en todo lo creado, para que, enteramente reconociéndola, podamos sentirnos y sabernos responsables de esta casa común donde nos invitas a cuidar, respetar y proteger la vida en todas sus formas y posibilidades».

La iniciativa de «El vídeo del papa» la comenzó Francisco para expresar cada mes las intenciones de oración y la ha continuado León XIV.

La intención de oración de León XIV para este mes titulada «Por nuestra relación con toda la creación”, se inserta en el contexto del Tiempo de la Creación, un período ecuménico – del 1 de septiembre al 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís- que une a los cristianos de diversas denominaciones en oración y acción por el cuidado de la tierra, explican los promotores de esta iniciativa. EFE

