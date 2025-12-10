El papa pide el cese el fuego inmediato en la frontera entre Tailandia y Camboya

Ciudad del Vaticano, 10 dic (EFE).- El papa expresó este miércoles su «profunda tristeza» por el «recrudecimiento del conflicto» en la frontera entre Tailandia y Camboya y solicitó a ambas partes que «cesen inmediatamente el fuego y reanuden el diálogo».

«Me entristece profundamente la noticia del recrudecimiento del conflicto en la frontera entre Tailandia y Camboya. Ha habido víctimas entre la población civil y miles de personas han tenido que abandonar sus hogares», dijo León XIV al término de su audiencia general de los miércoles.

El pontífice declaró su cercanía en la oración «a estos queridos pueblos» y pidió a las partes «que cesen inmediatamente el fuego y reanuden el diálogo».

Al menos 13 personas han muerto y más de 100 han resultado heridas en los enfrentamientos militares entre Tailandia y Camboya, en medio de una escalada que continúa este miércoles entre los Ejércitos de ambos países, que se disputan el control de territorios en la frontera compartida.

En Camboya, el total de civiles fallecidos subió de siete a nueve, mientras que se han contabilizado 46 heridos y 127.133 personas evacuadas. En Tailandia, al menos 68 personas resultaron heridas y más de 400.000 ciudadanos han tenido que abandonar sus hogares.

Los nuevos combates comenzaron el pasado domingo en varios puntos de la frontera de unos 820 kilómetros que comparten ambos países y escalaron el lunes con operaciones aéreas perpetradas por Tailandia.

Ambos gobiernos cruzan acusaciones sobre quién inició los enfrentamientos y sus ejércitos siguen disparando sobre objetivos militares.EFE

