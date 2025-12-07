The Swiss voice in the world since 1935
El papa pide solidaridad internacional con los afectados por las inundaciones en Asia

Ciudad del Vaticano, 7 dic (EFE).- El papa León XIV expresó este domingo su cercanía a los pueblos del sur y sudeste asiático, duramente golpeados por las recientes inundaciones, y pidió a la comunidad internacional un «apoyo con gestos de solidaridad» para los afectados por los desastres naturales.

«Estoy cerca de los pueblos del sur y sudeste asiático, duramente golpeados por los recientes desastres naturales. Rezo por las víctimas, por las familias que lloran a sus seres queridos y por todos los que llevan ayuda», dijo el papa desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del ángelus dominical.

Las lluvias torrenciales y los deslizamientos de tierra registrados recientemente en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia han dejado al menos 1.400 muertos y alrededor de 800 desaparecidos, mientras miles de personas permanecen desplazadas.

«Insto a la comunidad internacional y a todas las personas de buena voluntad a apoyar con gestos de solidaridad a los hermanos y hermanas de esas regiones», añadió León XIV.

Las autoridades de estos países, junto con organizaciones internacionales como la Cruz Roja y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), han comenzado a coordinar esfuerzos para la reconstrucción y atención de las víctimas. EFE

