El Parlamento de Honduras condena la «injerencia» de Donald Trump en las elecciones

Tegucigalpa, 10 dic (EFE).- El Parlamento de Honduras condenó este miércoles la «injerencia» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, cuyos resultados preliminares encabeza el candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, a quien respalda el mandatario estadounidense.

«Condenamos de manera absoluta la injerencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien mediante declaraciones públicas realizadas 72 horas antes de las elecciones del 30 de noviembre amenazó y coaccionó a los ciudadanos hondureños alterando el libre ejercicio del sufragio», indicó el presidente del Parlamento hondureño, Luis Redondo, en un comunicado.

La declaración fue acordada por la Comisión Permanente del Parlamento, que solo integran nueve de los 128 diputados de ese poder del Estado, que desde finales de agosto, por decisión de Redondo, no convoca al pleno a sesiones, lo que ha provocado una parálisis parcial legislativa. EFE

