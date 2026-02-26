El Parlamento de Uruguay ratifica el acuerdo UE-Mercosur

Montevideo, 26 feb (EFE).- La Cámara de Representantes de Uruguay aprobó este jueves el acuerdo UE-Mercosur, que de esta forma queda definitivamente ratificado por el país sudamericano, después de que ayer miércoles lo aprobara la Cámara de Senadores.

Poco después del inicio de una sesión que comenzó a las 12:15 hora local (15:15 GMT), y tras la intervención de dos diputados, se llevó a cabo una votación en la que dieron luz verde al acuerdo 91 legisladores de 93 posibles.

El oficialista Frente Amplio y los opositores Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto y Partido Independiente apoyaron el acuerdo, mientras que Identidad Soberana votó en contra. EFE

