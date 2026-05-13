El Parlamento de Venezuela aprueba una reforma para aumentar los magistrados del Tribunal Supremo

afp_tickers

2 minutos

El Parlamento de Venezuela aprobó el martes una reforma a la ley que rige el funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con la que aumenta el número de sus magistrados, parte de las reformas que impulsa la presidenta encargada tras la caída de Nicolás Maduro.

Oenegés y la oposición señalan al alto tribunal de servir al chavismo gobernante con sentencias favorables, al tiempo que tachan de corrupto el sistema de justicia.

El TSJ respaldó la cuestionada reelección de Maduro en 2024 y, tras su derrocamiento en una operación militar estadounidense en enero, validó a Delcy Rodríguez como presidenta interina.

La reforma parcial de la ley orgánica del TSJ fue «aprobada por unanimidad» en su segunda discusión, dijo el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria.

La aprobación siguió a una discusión inicial la semana pasada en la Asamblea Nacional, de amplia mayoría chavista, consultas y debates internos sobre la modificación del artículo 8.

El número de magistrados que integran las seis salas de la máxima corte pasó de 20 a 32. La sala constitucional tendrá siete magistrados y las demás salas, cinco.

La presidenta encargada debe dar el visto bueno final con su promulgación.

El sábado, la propia Rodríguez abogó por un «reformateo de la justicia» y llamó «a una gran consulta nacional para un nuevo sistema de justicia penal».

Esta reforma «puntual» permite «abrir en este nuevo momento político de la patria el compás para que el Tribunal Supremo de Justicia surja de un gran acuerdo nacional», dijo durante la sesión el diputado Nicolás Maduro Guerra.

Ampliar la cantidad de magistrados busca «democratizar» la justicia y agilizar procesos, agregó el hijo del depuesto mandatario.

«El problema no es tener 20 o 32 magistrados», dijo no obstante el abogado Alí Daniels en entrevista con una radio local.

«El problema es que tenemos que tener jueces, por ejemplo, que se atrevan a dictar una sentencia en contra de los intereses del poder Ejecutivo», apuntó Daniels.

La reforma legislativa se enmarca en las iniciativas de la presidenta encargada, que gobierna bajo presión de Estados Unidos.

Impulsó una reforma a la ley petrolera y una nueva norma de minas para abrir el país a capital. También incentivó una amnistía para liberar a cientos de presos políticos y prometió cerrar la temida prisión del Helicoide, aún en funcionamiento.

El Parlamento creará además un comité para evaluar postulaciones a las magistraturas en el TSJ.

atm/cjc