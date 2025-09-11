El Parlamento suizo rechaza dictar sanciones contra Israel por sus ataques a Gaza

3 minutos

Ginebra, 11 sep (EFE).- El Consejo Nacional, la cámara baja del Parlamento suizo, rechazó este jueves que el país adopte sanciones contra Israel por sus violaciones a los derechos humanos en la actual guerra de Gaza, como reclamaba la bancada del Partido Socialista (PS), uno de los cuatro grupos que forman el Gobierno de coalición.

La moción del PS pedía entre otras medidas la suspensión del acuerdo de libre comercio suizo con Israel o sanciones contra colonos israelíes violentos, pero éstas propuestas fueron rechazadas por la mayoría de los diputados.

A petición del diputado socialista por Zúrich Fabián Molina, que lideró la defensa de la moción, se votaron por separado sus cinco apartados, y cuatro de ellos, los relativos a sanciones, obtuvieron el rechazo de los grupos conservador, liberal y democristiano (unos 130 votos) y apoyo únicamente de PS y Verdes (menos de 70 votos).

Sí se aprobó, por 113 votos a favor, 65 en contra y 15 abstenciones, el epígrafe de la moción que instaba al Consejo Federal (Ejecutivo suizo) a «usar toda su influencia» para garantizar el respeto del derecho internacional humanitario en Gaza.

También se votó en contra de otro texto que exigía detener la cooperación militar con el Estado israelí, presentada por los Verdes y que obtuvo 64 síes (los del partido que la defendía más los socialistas) y 129 noes de las bancadas de centro y derecha.

El conflicto en la Franja palestina, que está despertando una creciente ola de condenas entre distintos sectores de la sociedad en numerosos países occidentales, protagonizó en la mañana de este jueves los debates en el Parlamento helvético, que celebra su sesión de otoño del 8 al 25 de septiembre.

Diversos parlamentarios tomaron la palabra para subrayar la catastrófica situación que vive la población gazatí, con más de 64.000 muertos por la ofensiva israelí, un tercio de ellos niños.

«No basta con que el Consejo Federal exprese su preocupación, es necesario que Suiza aumente la presión sobre Israel», destacó Molina, citado por la televisión nacional RTS.

En representación del Ejecutivo, compareció en el hemiciclo el vicepresidente suizo y ministro de Economía Guy Parmelin, de la conservadora Unión Democrática del Centro (UDC), quien destacó que Suiza ha condenado en varias ocasiones las violaciones israelíes del derecho internacional humanitario y continuará sus esfuerzos para lograr un alto el fuego.

En el seno de la Unión Europea todavía existe división acerca de la imposición de sanciones a Israel, aunque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planteó este miércoles la suspensión parcial del acuerdo comercial con Israel.

Mientras países como Alemania o Italia se muestran reacios a la imposición de sanciones, otros como España lideran la presión al Ejecutivo israelí de Benjamin Netanyahu, con el reciente anuncio del Gobierno español de un embargo de armas, entre otras medidas. EFE

abc/ad