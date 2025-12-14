El Partido Comunista de Cuba aplaza su noveno congreso previsto en 2026 en plena crisis

La Habana, 13 dic (EFE).- El Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) pospuso su noveno congreso previsto en abril de 2026 “para una fecha posterior” en medio de la grave crisis por la que atraviesa la isla, reportaron este sábado medios estatales.

El diario Granma (órgano oficial del PCC) informó que la propuesta salió del expresidente cubano Raúl Castro (2008-2018), quien envió una carta al pleno del comité central de la formación política que sesionó esta jornada.

Castro señaló en la misiva que consideraba “aconsejable” posponer la realización del cónclave y dispuso “consagrar desde ahora todos los recursos con que cuenta el país, y el esfuerzo y la energía de los cuadros del Partido, del Gobierno y el Estado, a resolver los problemas actuales”.

Llamó así a “dedicar el 2026 a recuperarnos en todo lo que sea posible”, acorde con Granma.

El exmandatario cubano, presentado desde hace un tiempo como “líder al frente de la Revolución cubana”, señaló que la decisión “no se puede ver como un retroceso”, sino como “necesaria y oportuna”.

A su juicio, “permitirá cohesionar las fuerzas, mejorar la situación de la nación, y crear condiciones para un mejor y fructífero Congreso, que consolide, como refrenda nuestra Constitución, la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista”.

El pasado congreso de los comunistas cubanos se celebró en abril de 2021 cuando Castro delegó el liderazgo del PCC en Díaz-Canel.

El propio PCC redujo a un día la realización de este pleno debido a la “compleja situación” del país.

La crisis también obligó al Parlamento a reducir sus sesiones a un día, el próximo 18 de diciembre y cancelar las reuniones de las comisiones de trabajo que habitualmente se desarrollaban tres días antes de la sesión plenaria.

Cuba lleva sumida en una grave crisis desde hace cinco años con escasez de productos básicos, alta inflación, la dolarización parcial de la economía y largos apagones.

La pandemia, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y fallidas políticas económicas y monetarias han agravado los problemas estructurales de la economía insular.

A ello se suma el actual brote epidémico de dengue y chikunguña con miles de casos detectados, severos síntomas, un pronóstico desfavorable en el corto plazo y, hasta la fecha, al menos 47 muertes, en su mayoría menores de edad. EFE

