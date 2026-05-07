El partido de Machado califica de «asesinato» la muerte del preso político Víctor Quero

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Caracas, 7 may (EFE).- El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), que lidera la opositora y premio nobel María Corina Machado, calificó este jueves como «asesinato» la muerte del preso político Víctor Quero, en un caso que la madre de este, Carmen Navas, catalogó durante meses como una desaparición.

«Repudiamos la trágica noticia sobre el asesinato de Víctor Hugo Quero Navas, venezolano secuestrado y sometido a desaparición forzada desde el 01 de enero de 2025», manifestó VV en un comunicado compartido en X.

A juicio del Comité, este «no es un fallecimiento común», sino «un asesinato generado por cuerpos represores en El Rodeo I (donde permanecía Quero según el Gobierno), centro de torturas donde se cometen tratos crueles e inhumanos, y en el que actualmente permanecen decenas de presos políticos venezolanos y extranjeros».

El Gobierno de Venezuela confirmó este jueves la muerte de Quero, aunque el deceso se produjo en julio de 2025, aseguró en un comunicado el Ministerio para los Servicios Penitenciarios, algo que ha sido cuestionado por varias organizaciones y líderes opositores.

Quero fue detenido el pasado 3 de enero de 2025 y permanecía recluido en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas, pero fue trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar «hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo», según la versión gubernamental.

«Luego de diez días bajo atención médica, el 24 de julio del 2025 a las 11:25 p.m., falleció por insuficiencia respiratoria aguda secundaria (a) tromboembolismo pulmonar», dijo el ministerio.

La Defensoría del Pueblo y varias ONG pidieron este jueves una investigación exhaustiva e independiente sobre la muerte del preso político.

El pasado lunes, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijo a EFE que Quero fue interceptado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) cerca de una plaza de Caracas, en enero de 2025.

Himiob apuntó, con base en un informe de la ONG, que el «motivo aparente» de la detención se remonta al pasado institucional de Quero, dado que «supuestamente» prestó servicio militar en 2023. EFE

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