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El partido de María Corina Machado denuncia «persecución» contra activistas en Venezuela

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Caracas, 14 abr (EFE).- El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora y nobel de la paz María Corina Machado, denunció este martes «persecución» contra su coordinadora del estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia), Nahir Mota, y otros activistas durante el inicio de una gira política.

A través de un comunicado, publicado en X, VV detalló que el pasado 9 de abril «sujetos desconocidos manipularon» una camioneta en la que se trasladaban Mota y su equipo, «poniendo en riesgo su vida».

En la noche de ese día, prosiguió, una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se presentó en el hotel donde se hospedaban, «intimidando a los propietarios y exigiendo información sobre los integrantes del equipo» del partido de Machado.

Asimismo, afirmó que la «persecución continuó con múltiples alcabalas (controles en vías terrestres de la policía o de la fuerza armada) y revisiones exhaustivas destinadas a ubicar y detener a la dirigente, con el claro propósito de obstaculizar sus actividades».

El pasado 10 de abril, parte del equipo de comunicaciones, de seguridad y de la dirección de Apure fue «retenido y trasladado a la Comandancia de la Policía Nacional de la zona, donde permanecieron por más de dos horas antes de ser liberados», añadió el Comité.

A su juicio, esto evidencia que la «persecución del régimen continúa y que en Venezuela siguen siendo violentados los derechos políticos y civiles fundamentales, incluidas las libertades de reunión, expresión y participación política, consagradas en tratados internacionales de derechos humanos».

VV pidió a la comunidad internacional y a sus «aliados democráticos» que «observen, documenten y se pronuncien ante este patrón de intimidación y hostigamiento político». EFE

rbc/bam/seo

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