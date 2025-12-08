El partido oficialista Libre solicita «nulidad total» de elecciones en Honduras

El oficialista partido Libre desconoció este domingo los comicios presidenciales en Honduras por la «injerencia» de Estados Unidos, mientras la difusión del escrutinio seguía paralizada por segundo día consecutivo, informaron distintas fuentes.

En el lento conteo de votos, el empresario derechista Nasry Asfura, de 67 años y apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, lleva una leve ventaja sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla, de 72 años, del Partido Liberal (PL).

En un distante tercer lugar figura la candidata de Libre, Rixi Moncada.

Al ambiente de inconformidad se sumó el directorio del partido Libre, que mediante un comunicado dijo que «no reconoce» las elecciones por considerar que se celebraron bajo la «injerencia» y «coacción» del presidente Trump y la «oligarquía» local.

Libre, además, pide «la nulidad total» de las elecciones y solicitará «la investigación de los actos de terrorismo electoral», que según el movimiento son presuntamente ejecutados por el sistema de transmisión de resultados.

La agrupación convocó a «movilizaciones», «protestas» y «paros», a la vez que llamó a los funcionarios gubernamentales a no cooperar con la transición de gobierno.

El partido de izquierda anunció que realizará una «Asamblea Extraordinaria de la Dignidad Nacional» para el 13 de diciembre.

La presidenta del país, Xiomara Castro, no se había pronunciado sobre los anuncios de su partido.

El miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, dijo que diferentes fallas generan la «falta de actualización de resultados».

«Al menos 5.000 actas» que fueron transmitidas desde los centros de votación el día de las elecciones están divulgadas en el sistema con resultados «en cero», declaró Ochoa, consejero del Partido Libertad y Refundación (Libre) durante una rueda de prensa.

El CNE está integrado por representantes de los tres partidos mayoritarios de Honduras.

Al mantener detenido el escrutinio, el CNE «está siendo irresponsable con el país, manteniendo en zozobra a la población», según Nasralla.

«Los corruptos tienen detenido el proceso de conteo (de votos) en el Consejo Nacional Electoral», dijo Nasralla.

A una compañía colombiana, que fue contratada para la transmisión y divulgación de resultados, se le atribuye la demora en el conteo de votos y, según Nasralla, «debe rendir cuentas hoy».

Se mantiene «un universo aproximado de 7.766 actas pendientes de procesamiento» de los comicios para presidente, diputados y corporaciones municipales, apuntó el consejero.

En virtud de las irregularidades, según Ochoa, los comicios celebrados hace una semana «son las elecciones más manipuladas y menos creíbles» de la historia democrática de Honduras.

La Organización de Estados Americanos (OEA) hizo el sábado un llamado para «agilizar» el proceso de escrutinio.

En el último cómputo con el 88,6% de las actas de votación escrutadas, Asfura, del Partido Nacional (PN, conservador), tiene 40,19% frente a 39,49% de Nasralla, mientras que Rixi Moncada de Libre alcanza 19,30%, según el CNE.

