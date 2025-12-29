El partido promilitar de Birmania reivindica la victoria en la primera fase de las elecciones

El principal partido promilitar de Birmania afirmó haber obtenido una victoria aplastante en la primera fase de las elecciones organizadas por la junta castrense, informó el lunes a la AFP un alto cargo de la formación.

Organizaciones prodemocracia advirtieron que la elección consolidaría a la junta militar que tomó el mando en el golpe de Estado de 2021, pese a su promesa de devolver el poder al pueblo mediante los comicios iniciados el domingo.

«Hemos ganado 82 escaños en la Cámara Baja en los municipios donde se ha completado el recuento, de un total de 102», declaró a la AFP un alto cargo del Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (PUSD).

El partido ganó los ocho municipios de la capital, Naipyidó, añadió, hablando bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a revelar oficialmente los resultados.

En las últimas elecciones de 2020, el PUSD fue derrotado por la Liga Nacional para la Democracia (LND) de Aung San Suu Kyi, que fue disuelta tras el golpe de Estado y no aparecía en las papeletas el domingo.

La premio Nobel permanece detenida desde el golpe, que desencadenó una guerra civil.

Activistas, diplomáticos occidentales y el jefe de derechos humanos de la ONU condenaron las elecciones al citar la represión de disidentes y una lista de candidatos llena de aliados de los militares.

– «Siempre mienten» –

La Comisión Electoral de Birmania no ha divulgado resultados oficiales de los comicios, que tendrán otras dos fases, el 11 y 25 de enero.

«Mi opinión sobre las elecciones es clara: no confío en ellas en absoluto», afirmó el lunes Min Khant, residente en Rangún.

«Hemos estado viviendo bajo una dictadura», dijo este joven de 28 años. «Aunque celebren elecciones, no creo que vayan a aportar nada bueno, porque siempre mienten».

El golpe de 2021 revirtió los resultados de las elecciones del año anterior, ganadas ampliamente por la LND de Suu Kyi frente al promilitar PUSD.

El jefe de la junta militar, Min Aung Hlaing, afirmó el domingo que «estas son unas elecciones libres y justas. Fueron organizadas por los militares, no podemos permitir que nuestra reputación se empañe».

Las elecciones del domingo estaban previstas en 102 de los 330 municipios del país.

Sin embargo, en medio de la guerra, el ejército ha reconocido que las elecciones no pueden celebrarse en casi una de cada cinco circunscripciones de la Cámara Baja.

