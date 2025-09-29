El Pentágono anuncia un despliegue de 200 soldados de la Guardia Nacional en Portland

Doscientos soldados de la Guardia Nacional serán desplegados en Portland, la principal ciudad de Oregon (noroeste), anunció el Pentágono el lunes, una medida contestada por el gobernador demócrata del estado.

Los soldados «serán llamados a servicio federal de inmediato por un período de 60 días para proteger a la Agencia de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) y a otros empleados del gobierno estadounidense que estén realizando funciones federales», dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado.

Portland es una de las ciudades donde la sede del ICE ha sido escenario de manifestaciones de opositores a las redadas contra la inmigración ilegal que impulsa el gobierno federal.

El presidente Donald Trump sostiene que el despliegue de tropas es necesario para combatir la criminalidad y la inmigración ilegal.

Ya lo hizo en ciudades gobernadas por demócratas como Los Ángeles y Washington. En la ciudad californiana ese despliegue, también contestado por el gobernador, generó fuertes protestas en agosto.

Oregon presentó una demanda ante los tribunales el domingo para bloquear el despliegue militar.

A juicio del gobernador demócrata, ese despliegue responde al «deseo de Trump de normalizar el uso de tropas militares para actividades ordinarias de aplicación de la ley», particularmente en jurisdicciones dirigidas por sus oponentes políticos.

Las autoridades del estado dijeron que no había necesidad de un despliegue de la Guardia Nacional en Portland ya que, contrario a las afirmaciones de Trump, las protestas allí contra ICE han sido de pequeña escala y pacíficas.

La demanda indicó que las manifestaciones generalmente involucran a menos de 30 personas y no han requerido arrestos desde mediados de junio.

